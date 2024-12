Ramadan 2025 : Le gouvernement dévoile son plan pour maîtriser le prix de la viande

Dans une initiative visant à assurer un approvisionnement suffisant en viande pendant le mois de Ramadan, le gouvernement algérien a annoncé un partenariat avec les sociétés ALVIAR et ONAB.

Ce partenariat devrait permettre de doubler les quantités de viande rouge et blanche disponibles sur le marché, et ce, à des prix abordables pour les consommateurs.

C’est ce qu’a révélé Mustapha Belhanini, PDG de l’Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques, dans une déclaration accordée à Ennahar. Il a détaillé les derniers ajustements apportés au plan d’approvisionnement en viande pour le mois de Ramadan.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 – Hausse des prix de la viande blanche : Le gouvernement prend les devants

Selon Belhanini, les unités de production de son établissement ont fourni à la société algérienne de viandes rouges ALVIAR environ trois mille têtes d’ovins et de bovins destinées à l’engraissement avant d’être mises en vente. Ce chiffre devrait atteindre cinq mille têtes d’ici fin février.

Le gouvernement algérien renforce l’approvisionnement en viande pour le Ramadan 2025

De même, le directeur général a indiqué que l’Office national des aliments du bétail (ONAB) serait approvisionné en huit cents tonnes de viandes blanches pour la même période.

Dans de précédentes déclarations, Belhanini avait révélé que plus de 50 fermes modèles gérées par l’Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques, contribueraient à l’engraissement des ovins et des bovins avant leur transfert vers l’ALVIAR. Il avait alors assuré que la viande rouge serait commercialisée à des prix très compétitifs.

🟢 À LIRE AUSSI : 1ᵉʳ jour du Ramadan 2025 : les calculs astronomiques fixent la date

À noter que les prix de la viande rouge produite localement sont actuellement en hausse sur le marché national, à l’exception de la viande importée dont le prix a été plafonné à 1200 DA par les autorités.

Ramadan 2025 : Le ministère de l’Agriculture met en place un programme de stockage spécifique

De son côté, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa a annoncé le lancement d’une opération anticipée en vue de préparer le mois de Ramadan.

Lors d’une visite de travail dans la wilaya de Boumerdès, le ministre a déclaré à la presse que son secteur avait mis en place un programme de stockage spécifique pour les pommes de terre, les oignons et l’ail, en collaboration avec le ministère du Commerce.

L’objectif est d’assurer l’abondance de ces produits et de garantir un approvisionnement régulier des marchés pendant le mois de jeûne.

Par ailleurs, Cherfa a indiqué que son département ministériel était en train d’étudier un projet visant à créer un réseau national de chambres froides de petite et moyenne taille.

Selon lui, la mise en place de ce réseau est essentielle et permettra aux producteurs de commercialiser leurs produits plus facilement et de contribuer à réguler l’offre sur le marché, notamment pour les produits tels que les pommes de terre, les oignons, l’ail et la viande, qui peuvent connaître des pénuries.

🟢 À LIRE AUSSI : Méga-projet agricole algéro-saoudien : 20 000 ha et 12 Mds DA pour l’autosuffisance alimentaire

Le ministre a salué la récente décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a instruit les banques nationales d’accompagner les agriculteurs et tous les acteurs du secteur, en leur accordant des facilités pour la construction de chambres froides.