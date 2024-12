RAMADAN 2025 : le CTMF dévoile la date présumée du 1ᵉʳ jour de jeûne

Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a annoncé les dates officielles du début et de la fin du mois de Ramadan 1446/2025, ainsi que celle de l’Aïd al-Fitr, marquant la fin de ce mois sacré de jeûne. Dans un communiqué daté du 17 décembre 2024, l’instance religieuse a révélé que les informations scientifiques disponibles permettent de fixer ces événements pour le printemps 2025.

Le mois de Ramadan 1446/2025 débute le 1ᵉʳ mars en France, l’Aïd al-Fitr prévu le 30 mars

Selon le CTMF, la conjonction de la nouvelle lune, qui marque le début du mois de Ramadan dans le calendrier islamique, aura lieu le vendredi 28 février 2025 à 00h45 GMT (soit 01h45, heure de Paris). Cependant, les conditions nécessaires pour observer le croissant de lune dans le ciel seront réunies, selon les calculs astronomiques, à partir du même jour à 14h43 GMT (15h43, heure de Paris). Ainsi, le premier jour de jeûne, pour les musulmans en France et dans d’autres régions du monde, sera le samedi 1er mars 2025.

Le CTMF, qui privilégie l’utilisation des calculs astronomiques pour déterminer les dates du Ramadan et des autres mois du calendrier islamique, rappelle que la précision des informations scientifiques permet d’éviter l’incertitude habituellement associée à l’observation du croissant de lune. L’organe religieux explique que ces calculs sont désormais largement reconnus et permettent une meilleure planification des événements liés au mois sacré.

Pour quand est prévu l’Aid-el-Fitr 2025 ?

En plus de la date du début du Ramadan, le CTMF a également annoncé la date de l’Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne. Selon les mêmes calculs, le premier jour du mois de Chawwal, qui suit immédiatement le Ramadan, aura lieu le dimanche 30 mars 2025. En conséquence, le dernier jour de jeûne sera fixé au samedi 29 mars 2025.

Le mois de Ramadan 1446/2025 devrait donc durer 29 jours, contrairement à d’autres années où il peut s’étendre sur 30 jours, selon l’apparition de la nouvelle lune. En ce qui concerne le mois de Chawwal, la conjonction de la nouvelle lune aura lieu le samedi 29 mars 2025 à 10h58 GMT (11h58, heure de Paris), et les conditions d’observation du croissant de lune seront réunies dès le dimanche 30 mars 2025 à partir de 00h12 GMT (01h12, heure de Paris).

Ces annonces viennent rassurer les millions de musulmans en France et dans le monde, qui attendent ce mois de jeûne et la célébration de l’Aïd al-Fitr avec impatience. Le CTMF souligne que ces dates, basées sur des observations scientifiques et des calculs rigoureux, permettront aux communautés musulmanes de mieux se préparer et d’organiser ces moments spirituels et festifs dans la tranquillité et la sérénité.