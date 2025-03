Ramadan 2025 : Le Croissant-Rouge algérien déploie un vaste programme solidaire

Dans un élan de solidarité et de générosité, le Croissant-Rouge algérien ( CRA ) a lancé un programme d’aide humanitaire à grande échelle à l’occasion du mois sacré du Ramadan. Cette initiative vise à soutenir les personnes en situation de précarité à travers plusieurs actions, notamment l’ouverture de plus de 370 restaurants d’iftar, la distribution de 150 000 colis alimentaires et l’installation de cinq grandes tentes pour les voyageurs et les sans-abris.

Lors de l’assemblée générale du CRA, la présidente de l’organisation, Ibtissem Hamlaoui, a souligné l’importance de ce programme solidaire, qui s’inscrit dans une démarche nationale d’entraide et de soutien aux populations vulnérables. “Le Croissant-Rouge algérien continue de mener des actions de solidarité en ce mois béni en mettant en place des espaces de restauration et en distribuant des colis alimentaires aux familles dans le besoin”, a-t-elle déclaré.

Les équipes du CRA ont déjà entamé la distribution des colis alimentaires, couvrant à ce jour 30 wilayas, avec pour objectif d’étendre l’opération à l’ensemble du territoire. Ces paniers contiennent des denrées de base telles que la semoule, l’huile, le sucre, le riz, les légumineuses et le lait en poudre, permettant ainsi aux bénéficiaires de préparer des repas équilibrés pendant tout le mois du jeûne.

Des repas chauds pour les voyageurs et les sans-abris

En plus des restaurants solidaires , cinq grandes tentes seront mises à disposition des voyageurs et des sans-abris, avec la capacité d’accueillir plus de 1 000 personnes par jour. Parmi les sites sélectionnés pour cette initiative figurent l’aéroport international Houari Boumédiène et la gare routière de Kharouba, où les passagers en transit pourront bénéficier d’un repas chaud à l’heure de l’iftar.

Le CRA prévoit également d’ouvrir des points de distribution de repas dans plusieurs grandes villes, en particulier à proximité des mosquées et des espaces publics où les fidèles se réunissent pour la prière du soir.

Outre l’aide alimentaire, le Croissant-Rouge algérien a mis en place plusieurs actions de solidarité visant à améliorer le quotidien des populations défavorisées :

L’organisation de cérémonies de circoncision pour 10 000 enfants, offrant ainsi un soutien financier aux familles qui n’ont pas les moyens d’assumer ces frais.

La distribution de 20 000 tenues de l’Aïd aux enfants issus de milieux défavorisés, leur permettant ainsi de célébrer la fête de l’Aïd el-Fitr dans la joie et la dignité.

Des visites dans les hôpitaux pour offrir du réconfort aux patients, notamment aux enfants et aux personnes âgées, afin de leur faire sentir qu’ils ne sont pas oubliés en cette période de fête.

Face aux défis économiques et sociaux, le CRA lance un appel aux citoyens, aux entreprises et aux associations pour renforcer cet élan de solidarité et permettre à un maximum de personnes de passer le Ramadan dans de meilleures conditions. Grâce à ce programme ambitieux, le Croissant-Rouge algérien confirme son rôle essentiel dans l’aide humanitaire et la solidarité sociale, et rappelle que l’entraide reste une valeur fondamentale du peuple algérien.