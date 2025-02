Ramadan 2025 : Lancement officiel de 565 marchés de proximité

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du Marché a donné, ce samedi, le coup d’envoi officiel de l’ouverture de 565 marchés de proximité à travers tout le territoire national, en prévision du mois de Ramadan. L’annonce a été faite par le secrétaire général du ministère, Bekir, qui a affirmé que toutes les dispositions nécessaires avaient été prises pour assurer un approvisionnement fluide et constant de ces marchés.

Selon Bekir, l’objectif principal de ces marchés est de compléter et renforcer les circuits traditionnels de distribution, en proposant aux citoyens des produits de qualité à des prix compétitifs. Il a souligné que cette initiative s’inscrit dans un effort plus large visant à réguler le marché et à garantir une offre alimentaire suffisante durant le mois de Ramadan, période de forte consommation.

Pour assurer la réussite de ce programme, plus de 6 400 opérateurs économiques, comprenant des producteurs, des importateurs, des grossistes et des artisans, participent activement à cette initiative. Ces marchés proposeront une large gamme de produits, allant des fruits et légumes aux viandes, en passant par les produits laitiers et les boissons.

Un engagement en faveur du pouvoir d’achat et de la lutte contre la spéculation

Ces marchés de proximité, présents dans les 58 wilayas du pays, ont été pensés pour permettre aux consommateurs d’accéder à des denrées alimentaires essentielles à des prix abordables. L’initiative vise ainsi à protéger le pouvoir d’achat des citoyens tout en luttant contre la spéculation, un phénomène récurrent durant la période du Ramadan.

Lors d’une visite au marché de proximité de Bir Mourad Raïs, le responsable a salué l’engagement des commerçants qui participent à cette démarche. Il a mis en avant la diversité des produits disponibles, incluant les viandes, les fruits et légumes, les produits laitiers, ainsi que les boissons et produits d’entretien, le tout à des prix accessibles.

Des prix encadrés pour garantir un accès équitable

Concernant les prix des viandes, il a été annoncé que la viande bovine importée d’Espagne sera commercialisée entre 1 100 et 1 250 dinars le kilogramme, tandis que la viande ovine sera vendue à 1 950 dinars le kilogramme. Par ailleurs, les marchés seront prochainement approvisionnés en viande importée du Brésil, respectant les mêmes standards de qualité.

De leur côté, les vendeurs de fruits et légumes ont assuré que leurs produits proviennent directement des exploitations agricoles réparties à travers le pays, garantissant ainsi une fraîcheur optimale et une maîtrise des coûts.

Dans la wilaya d’Alger, 21 marchés de proximité ont déjà ouvert leurs portes, selon le directeur du commerce de la capitale. Cette mise en place locale s’inscrit dans un effort global visant à assurer une disponibilité permanente des denrées alimentaires et à faciliter l’accès des citoyens à des produits de première nécessité sans subir de hausses excessives des prix.

Cette initiative réaffirme l’engagement des autorités à réguler le marché et à garantir une consommation stable et abordable durant le mois sacré du Ramadan, une période cruciale pour les foyers algériens.