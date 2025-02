Ramadan 2025 en France : la Grande Mosquée de Paris officialise le début du jeûne

Ce vendredi soir, la Grande Mosquée de Paris a confirmé que le Ramadan 1446 débutera en France ce samedi 1ᵉʳ mars 2025. Cette annonce fait suite à l’observation du croissant lunaire lors de la traditionnelle nuit du doute, pratique permettant de marquer la fin du mois de Chaâbane et d’annoncer le début du mois sacré.

La date du début du jeûne correspond aux prévisions du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), qui s’appuyait sur les calculs astronomiques pour anticiper cette décision. Désormais, des millions de musulmans vivant en France s’apprêtent à débuter ce mois de jeûne, de prière et de spiritualité.

Dès l’aube du samedi 1ᵉʳ mars, les fidèles s’abstiendront de manger, boire et avoir des relations conjugales jusqu’au coucher du soleil. Ce mois de recueillement et de solidarité est également marqué par les prières nocturnes de tarawih dans les mosquées, ainsi que par des actions caritatives à destination des plus démunis.

Les horaires de prière et de rupture du jeûne ont été établis en fonction des levers et couchers du soleil, permettant aux pratiquants de suivre le rythme précis du mois sacré.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | La Grande Mosquée de Paris annonce le début du mois béni de #Ramadan 2025-1446/H en France au SAMEDI 1ER MARS 2025 Inch’Allah : ➡️ https://t.co/xvmEjwK3XP pic.twitter.com/jFDjzutJ6S — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) February 28, 2025

L’Arabie saoudite et d’autres pays confirment à leur tour

Outre la France, plusieurs autres pays musulmans ont confirmé le début du Ramadan ce samedi 1ᵉʳ mars. Parmi eux, l’Arabie saoudite, qui a officiellement annoncé cette date après l’observation du croissant lunaire dans le pays. Cette confirmation est particulièrement suivie, car elle influence les décisions de nombreuses nations musulmanes.

De même, l’Indonésie et l’Australie ont également annoncé que le premier jour du Ramadan serait ce 1ᵉʳ mars. Cependant, certains pays, dont l’Algérie et le Maroc, attendaient encore une confirmation officielle basée sur l’observation locale du croissant lunaire.

Un élément notable cette année est la coïncidence entre le début du Ramadan et le début du mois de mars. Étant basé sur le calendrier lunaire, le Ramadan avance d’environ 10 à 12 jours chaque année dans le calendrier grégorien. Cette correspondance entre les deux calendriers est un événement relativement rare, illustrant les particularités des cycles lunaires.

L’observation du croissant lunaire : une tradition essentielle

Si certains pays se fient aux calculs astronomiques pour déterminer la date du Ramadan, d’autres privilégient l’observation visuelle du croissant lunaire. C’est le cas de nombreux pays du Maghreb et du Moyen-Orient, où des équipes d’astronomes scrutent le ciel pour confirmer la date officielle.

Selon les prévisions scientifiques, la visibilité du croissant lunaire était possible ce vendredi soir à l’œil nu dans certaines parties des Amériques, tandis qu’en Asie de l’Ouest, en Afrique et en Europe du Sud, des instruments optiques étaient nécessaires pour observer la nouvelle lune.

Le Ramadan prendra fin avec la célébration de l’Aïd el-Fitr, dont la date sera annoncée en fonction de la prochaine nuit du doute, prévue à la fin du mois de mars.