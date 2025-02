Ramadan 2025 : Des réductions allant jusqu’à 15 % sur ces produits à partir du 15 février

Le ministre de l’Industrie donne des directives aux responsables de MADAR et AGRODIV : Des réductions significatives sur les prix des produits de consommation pendant le Ramadan

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a émis des directives aux responsables des complexes AGRODIV et MADAR pour appliquer des réductions allant jusqu’à 15 % sur les prix de leurs produits dans 167 marchés de proximité à partir du samedi 15 février, en prévision du mois de Ramadan à venir.

Ces réductions concernent des produits alimentaires et agricoles tels que :

La semoule,

La farine,

Les pâtes,

Le couscous,

L’huile de table,

Les jus,

Les conserves et d’autres articles.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie et dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré de Ramadan, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a tenu une réunion avec les responsables de la holding des industries alimentaires AGRODIV et de la holding MADAR à travers sa branche spécialisée dans les industries alimentaires et agricoles.

🟢 À LIRE AUSSI : Commerce : Les nouvelles décisions du ministère pour stabiliser le marché avant le Ramadan

Préparatifs du Ramadan 2025 : priorité à l’approvisionnement et à la lutte contre la spéculation

Lors de cette réunion, le programme d’approvisionnement, les mesures et les dernières préparations des deux holdings pour le mois de Ramadan ont été présentés, chacun dans son domaine de spécialité, afin de contribuer à garantir l’abondance des produits de large consommation pendant le mois sacré.

Cela s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors des réunions du Conseil des ministres, où il a insisté sur la nécessité de garantir l’abondance sur les marchés et de lutter contre la spéculation.

À cet égard, Ghrieb a souligné la nécessité de respecter le programme établi en termes de délais d’approvisionnement et de qualité, afin de contribuer à l’approvisionnement continu du marché en produits de large consommation à des prix raisonnables, en adéquation avec le pouvoir d’achat des citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : le poulet ne dépassera pas ce prix pendant le mois sacré

Le ministre a également évoqué la nécessité de renforcer la présence d’Agrodiv sur les marchés de proximité et de la multiplier. Ainsi, à partir du 15 février, le complexe commencera à commercialiser ses produits dans 167 marchés de proximité avec des réductions allant jusqu’à 15 %, en plus de ses 420 points de vente et des grandes surfaces.

Ghrieb a également insisté sur l’importance de renforcer les activités sociales du complexe pour promouvoir la solidarité et l’entraide à l’occasion du mois sacré.