Ramadan 2025 : Des marchés de proximité dans chaque commune

Dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré de Ramadan 2025, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation des marchés, Tayeb Zitouni, a alors annoncé un programme ambitieux visant à créer des marchés de proximité dans chaque commune du pays. Cette annonce a été faite lors d’une réunion nationale des cadres du ministère tenue dans la capitale.

Le ministre Zitouni a souligné que le simple fait d’augmenter le nombre de marchés ne suffit pas. Ces marchés doivent être approvisionnés avec des produits répondant directement aux besoins des citoyens. L’objectif principal est d’éliminer les intermédiaires et les barrières entre les producteurs et les consommateurs. Cette démarche vise à garantir des prix compétitifs et une meilleure qualité des produits proposés.

Le ministre a alors, également appelé à une forte mobilisation de tous les acteurs concernés pour assurer la réussite des marchés de proximité programmés, conformément aux directives des autorités publiques et du Président de la République.

Des préparatifs pour un approvisionnement équilibré

Tayeb Zitouni a rappelé que le Premier ministre suit personnellement les efforts visant à organiser les marchés nationaux de manière équilibrée et régulière. Une attention particulière est portée à l’approvisionnement en produits alimentaires et agricoles, qui connaissent une forte demande pendant le Ramadan.

Le ministre a insisté donc sur l’importance de la coordination entre les différentes parties prenantes pour garantir une couverture optimale des besoins du marché national, en particulier dans les produits de base.

Le programme de création de marchés de proximité représente une initiative clé pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. Il vise également à soutenir les producteurs locaux en leur offrant des canaux de distribution directs, réduisant ainsi les coûts et les marges d’intermédiation.

Ainsi, si ce plan est mis en œuvre efficacement, il pourrait devenir un pilier important pour stabiliser les prix, améliorer la disponibilité des produits et répondre aux attentes des consommateurs durant le Ramadan. Cette initiative illustre l’engagement des autorités algériennes à répondre aux besoins essentiels de la population tout en favorisant une économie locale durable.