Ramadan 2025 : des repas d’Iftar offerts aux voyageurs à l’aéroport d’Alger

L’aéroport international d’Alger vient d’annoncer une initiative généreuse pour le mois de ramadan : offrir des repas gratuits aux voyageurs en transit. Une mesure qui vise à faciliter la rupture du jeûne pour les passagers se trouvant à l’aéroport au moment de l’iftar.

Pour rappel, le mois de ramadan est prévu pour le 1ᵉʳ ou le 2 mars 2025, selon les calculs astronomiques. Par ailleurs, les Algériens observeront la lune lors de la nuit du doute, revue en date du 28 février prochain.

À LIRE AUSSI : Air Algérie élargit son offre : des vols charters vers une nouvelle destination en Asie

L’aéroport d’Alger annonce une initiative généreuse pour ses passagers durant le Ramadan

L’annonce a été faite par Mohamed Nekaa, cadre au sein de la société de gestion des infrastructures et services aéroportuaires d’Alger, s’exprimant dans une déclaration à Echorouk, « des Iftars collectifs« seront organisés au sein de l’aéroport international d’Alger tout au long du mois sacré.

Ces Iftars seront organisés au niveau du terminal ouest dédié pour les vols internationaux, notamment entre le parking et l’aérogare. Par ailleurs, plus de 400 repas seront offerts quotidiennement aux voyageurs au niveau du terminal des vols intérieurs, du Hadj et de la Omra.

Cette initiative représente une première en son genre au niveau de l’aéroport d’Alger et sera organisée par la SGSIA en collaboration avec les services du Croissant Rouge algérien.

L’organisation de ces iftars collectifs a pour objectif de faciliter la rupture du jeûne à ces voyageurs, qui n’auront plus à chercher un endroit pour manger. L’aéroport d’Alger met, aussi, à disposition de ses passagers des distributeurs de repas à des prix compétitifs.

L’aéroport d’Alger veut moderniser son ancienne aérogare

L’aéroport d’Alger s’apprête à connaître une transformation majeure avec deux changements significatifs. Premièrement, l’ancienne aérogare, actuellement utilisée pour les vols domestiques et les liaisons Omra et Hadj, sera réaffectée aux compagnies low cost comme Transavia, Ajet et Volotea. Cette initiative s’inscrit dans un programme de modernisation initié par la SGSIA (Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger).

Le second changement majeur concerne l’ouverture prochaine du plus grand duty free du Maghreb. Prévu pour fin mars 2024, ce nouvel espace commercial de 2400 mètres carrés sera géré par GFS Duty Free Algérie, en partenariat avec des entreprises britanniques, italiennes et maltaises. Le duty free proposera une large gamme de produits de luxe internationaux, comparable à l’offre des grands aéroports mondiaux.

Pour dynamiser l’ancienne aérogare, la direction a également décidé de réduire les prix de location des espaces commerciaux, privilégiant l’occupation totale des locaux même à tarif réduit. Ces transformations visent à positionner l’aéroport d’Alger comme une référence régionale en matière d’infrastructure aéroportuaire et d’offre commerciale.

À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : des billets de voyage vers l’Algérie affichés à prix cassés dès 30€