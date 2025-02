Ramadan 2025 : des billets de voyage vers l’Algérie affichés à prix cassés dès 30€

À l’approche du mois de Ramadan, les compagnies aériennes rivalisent pour attirer les voyageurs en mettant en place des promotions spéciales pour ce mois sacré et en offrant des réductions alléchantes sur les prix des billets d’avion, c’est le cas de Vueling.

En cette période, les membres de la diaspora s’apprêtent à passer le mois sacré auprès de leurs familles en Algérie. Cette année encore, les compagnies aériennes anticipent cette affluence et proposent des promotions permettant de faciliter les voyages depuis et vers le territoire national.

Vueling met en promotion ses billets de voyage vers l’Algérie

Vueling fait partie des compagnies aériennes low cost proposant, en ce moment, des offres de voyage alléchantes à destination du territoire national. Sur son site de réservation, elle affiche ses billets à des prix intéressants, notamment à partir de 30 euros seulement.

Pour rappel, Vueling assure la desserte de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, au départ de Barcelone en Espagne. Sur cette ligne aérienne, les billets de voyage sont proposés en vente à partir de 30 euros, notamment pour les dates du 25 et 28 février 2025.

Par ailleurs, le transporteur affiche aussi ses vols à ce même prix pour le mois de Mars. Pour profiter de ce tarif, il convient de réserver son voyage entre le 1ᵉʳ et le 21 mars 2025, coïncidant avec la dernière semaine du mois de Ramadan.

Des tarifs réduits pour voyager léger

À destination de l’aéroport d’Oran, les prix des billets de voyage coûtent un peu plus cher chez Vueling. Cette dernière affiche des vols, pour ce mois de février et de mars 2025, à partir de 50 euros, le billet de voyage en aller simple en classe économique.

Cependant, il est à préciser que ces billets de voyages proposés à prix réduits autorisent seulement la possibilité de transporter un accessoire de 40x20x30 cm à placer sous le siège et un bagage à main de 10 kg dans le compartiment supérieur. Pour un bagage enregistré en soute de 25 kg, des frais supplémentaires de 94 euros s’ajoutent à cette facture.

Ces offres attractives, notamment pour les passagers voyageant sans bagages, permettent de bénéficier de tarifs réduits sur leurs voyages et de réaliser des économies substantielles sur leurs dépenses. Il est donc vivement recommandé aux personnes intéressées par ces vols de réserver leurs vols dès à présent pour s’assurer une place avec Vueling et sur les places de leur choix. Les réservations sont disponibles via le site officiel de la compagnie, par téléphone ou en agence de voyage.

