Ramadan 2025 : ces 4 pays approvisionneront l’Algérie en viande rouge

En prévision du mois de Ramadan, le gouvernement algérien a établi une liste de quatre pays autorisés à exporter de la viande vers l’Algérie. Les importations concerneront principalement de la viande rouge, avec un volume total estimé à 28 000 tonnes.

D’après des sources proches du dossier, les importateurs privés se chargeront d’introduire environ 13 000 tonnes de viande rouge. Cette initiative vise à assurer une offre suffisante sur le marché et à stabiliser les prix durant cette période cruciale pour les consommateurs. En parallèle, les autorités prévoient d’importer environ 20 000 tonnes de viande rouge chaque mois, contribuant ainsi à la protection du pouvoir d’achat des citoyens.

Ramadan 2025 : l’importation de viande rouge de ces 4 pays approuvée

C’est officiel, l’Algérie se fournira en viande rouge auprès de plusieurs pays partenaires économiques. Le but étant d’assurer une quantité de viande suffisante pour approvisionner le marché algérien durant le mois sacré du Ramadan, où la consommation enregistre une légère hausse. L’Algérie a publié la liste des pays autorisés à exporter de la viande rouge pendant le mois de jeune, il s’agit de :

La Pologne,

l’Espagne,

le Brésil,

la Roumanie.

Focus sur la viande blanche

Pour ce qui est de la viande blanche, les importations seront confiées à des entreprises publiques relevant du secteur de l’agriculture et du développement rural. Parmi elles figurent l’Entreprise algérienne des viandes rouges (ALVIAR) et SERPA. Ces structures prévoient ainsi d’importer entre 15 000 et 20 000 tonnes pour répondre à la demande croissante en cette période.

À LIRE AUSSI : La viande rouge à 2500 DA/kg pour le Ramadan : La baisse des prix du bétail se confirme

Afin de garantir l’accès aux produits alimentaires à des prix réduits, le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a initié une série de rencontres avec les acteurs économiques. La première réunion s’est tenue avec le Conseil du Renouveau Économique Algérien, visant à ouvrir des points de vente dans les marchés de proximité. Ces points permettront de vendre les produits directement du producteur au consommateur, à des tarifs abordables.

Une nouvelle réunion est prévue mardi, avec la participation du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youssef Cherfa, ainsi que de représentants d’organismes sectoriels, d’organisations de protection des consommateurs et de professionnels. Ces efforts visent à renforcer la coopération entre les différents acteurs et à coordonner les approvisionnements.

Priorité à la qualité et à la distribution équitable

Le ministère du Commerce a souligné que sa priorité actuelle est d’assurer une distribution équitable des produits, tout en maintenant des normes de qualité et des prix accessibles. Cette stratégie marque un tournant après les efforts consacrés à résoudre les problèmes de pénurie qui ont touché le marché.

À LIRE AUSSI : Importations massives : 28 000 tonnes de viande rouge et blanche pour le Ramadan 2025

Par ailleurs, les sources rappellent que le secteur de l’agriculture est chargé de garantir une offre suffisante de fruits et légumes pendant le Ramadan, une période caractérisée par une forte demande. Ces efforts conjoints visent à répondre aux besoins de la population tout en préservant l’équilibre du marché national.