Ramadan 2025 : Algérie Poste dévoile les horaires d’ouverture de ses bureaux

Algérie Poste a annoncé, ce samedi, les horaires de travail applicables durant le mois de Ramadan au niveau de ses différents bureaux à travers le pays. Les heures d’ouverture ont été fixées selon deux systèmes distincts, en fonction du type d’établissements et des zones géographiques.

Selon un communiqué de l’institution, voici les horaires pour les régions du Nord :

Les établissements postaux organisés selon le système des équipes : Ouverts du samedi au jeudi, de 08h30 à 17h00. Les établissements postaux organisés selon le système de service continu et limité : Ouverts du samedi au mercredi, de 09h00 à 15h00, et le jeudi de 09h00 à 13h00.

Dans les régions du sud, les horaires varient selon le mode d’organisation des établissements postaux.

Les établissements postaux organisés selon le système des équipes : Ouverts du samedi au jeudi, de 08h00 à 16h00. Les établissements postaux organisés selon le système de service continu et limité : Ouverts du samedi au mercredi, de 08h00 à 14h00, et le jeudi de 08h00 à 12h00.

Ces ajustements visent à faciliter les démarches des citoyens tout en tenant compte des spécificités du mois sacré de Ramadan.

Ramadan 2025 : Paiement à découvert des salaires de mars

Il a été décidé de verser les salaires des employés pour le mois de mars 2025 via le mécanisme de paiement à découvert, pour le troisième mois consécutif. Cette mesure reflète la volonté du gouvernement de garantir la stabilité financière des employés et de répondre à leurs besoins, notamment pendant le mois sacré du Ramadan, qui coïncidera cette année avec le début du mois de mars 2025.

Cette décision confirme l’engagement de l’État à fournir les liquidités nécessaires et à assurer le paiement régulier des droits sans aucun retard, en particulier pendant le Ramadan. Des sources spécialisées en finances ont considéré que cette initiative « reflète une vision économique responsable visant à préserver la stabilité sociale et à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions financières de l’État. »

Selon une décision émise par le ministère des Finances, signée par la Direction générale du Budget et la Direction générale du Contrôle financier, datée du 7 février 2025, une autorisation exceptionnelle a été accordée pour le paiement à découvert des salaires des employés et des agents des institutions et administrations publiques pour le mois de mars 2025.

Conformément à cette décision, et en application de la loi organique n° 18-15 datée du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, du décret exécutif n° 24-90 du 22 février 2024 définissant le contenu et les modalités d’application des dépenses publiques, ainsi que du décret exécutif n° 24-347 du 14 octobre 2024 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier, il a été décidé de payer les salaires des employés et agents publics pour le mois de mars 2025 à découvert.