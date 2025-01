Ramadan 2025 : Air Algérie annonce de nouvelles promotions sur les vols internationaux

Air Algérie a déclaré lundi soir, dans un communiqué, des promotions exceptionnelles sur ses billets d’avion internationaux à l’occasion du mois de Ramadan. Ces réductions, pouvant atteindre jusqu’à 50 %, concernent les billets en classe économique.

Air Algérie annonce des réductions importantes pour le Ramadan

Air Algérie a informé lundi soir, via un communiqué, de la mise en place de promotions exceptionnelles sur les billets d’avion internationaux à l’occasion du mois de Ramadan. Ces dernières s’appliquent à toutes les réservations effectuées entre le 15 janvier et le 15 février 2025, pour des vols programmés entre le 25 février et le 30 mars 2025.

À LIRE AUSSI : Été 2025 : Air Algérie élargit son offre avec une nouvelle ligne vers la France

بيان 13 جانفي 2025 pic.twitter.com/2NXdiYvDyW — Air Algerie (@AirAlgerieAh) January 13, 2025

Ces initiatives visent à rendre les voyages plus accessibles à la clientèle d’Air Algérie durant une période où la demande est traditionnellement forte. La compagnie espère ainsi attirer un plus grand nombre de voyageurs, notamment ceux qui prévoient de rendre visite à leur famille ou de voyager pour d’autres raisons personnelles et professionnelles pendant cette période.

Renforcement de la flotte pour répondre à la demande

En parallèle, Air Algérie poursuit le renforcement de sa flotte. La compagnie a entamé la réception progressive de huit avions en location pour répondre à la demande croissante sur les vols domestiques et internationaux. Ce plan fait également partie d’un programme plus large d’acquisition de 16 nouveaux avions, dont les premières livraisons sont attendues à partir de juin 2025.

À LIRE AUSSI : Annulations de vols : Air Algérie figure-t-elle parmi les pires ou les meilleures compagnies ?

Le ministre des Transports, Saïd Saioud, a précisé, lors d’une séance de questions orales au Parlement, que trois des huit avions en location avaient déjà été réceptionnés. Un autre avion, de type Airbus et disposant d’une grande capacité, sera livré le 15 janvier 2025. « D’ici à la fin du mois ou début février, deux autres appareils seront ajoutés à notre flotte, suivis par deux autres en juin », a-t-il ajouté.

Une réponse aux besoins des voyageurs

Ces renforts visent ainsi à réduire la pression sur les liaisons les plus fréquentées et à offrir une meilleure expérience aux passagers. Le ministre a expliqué que cette stratégie s’inscrit dans une volonté de modernisation et d’expansion de la flotte d’Air Algérie. À cela s’ajoute le programme d’achat de nouveaux avions, dont la première livraison est prévue en juin 2025, pour un total de six appareils réceptionnés avant la fin de l’année.

À LIRE AUSSI : Air Algérie étoffe son offre : 34 nouveaux vols ajoutés à son programme hebdomadaire

Ces efforts témoignent de l’engagement de la compagnie publique à améliorer son service et à répondre aux attentes de ses clients. Ils permettent également de soutenir le développement économique en facilitant les échanges nationaux et internationaux. Le renforcement de la flotte contribuera non seulement à réduire les retards, mais aussi à augmenter la fréquence des vols sur certaines liaisons stratégiques.