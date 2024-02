Ramadan 2024 : Zitouni met en garde contre l’augmentation des prix

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a mis en garde, ce lundi, les spéculateurs « qui exploitent le mois du jeûne pour augmenter les prix et réaliser un gain rapide », quant aux conséquences de leurs actesn tout en annonçant des prix promotionnels pour le mois de Ramadan à venir.

En effet, le ministre du Commerce a prévenu que toute tentative de hausse des prix sans justificatif entraînera des poursuites judiciaires, affirmant que son département ministériel, qui « a entrepris des mesures pour protéger l’économie nationale et le produit local, ne va plus tolérer les hausses des prix, et pas uniquement durant le mois de Ramadhan, car il va œuvrer à imposer la loi sur le marché algérien, tout au long de l’année ».

Des prix promotionnels pour le mois de Ramadan

En outre, dans son discours prononcé, ce lundi, à Blida, à l’ouverture du Salon régional Mitidja, Zitouni a annoncé également l’adoption par ses services, en coordination avec de nombreux producteurs, de prix « promotionnels » à l’occasion du mois de Ramadan prochain.

De plus, le ministre a également réaffirmé, à l’occasion, « l’attachement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l’accompagnement permanent des investisseurs, à travers les profondes réformes économiques qu’il a engagées pour diversifier l’économie nationale et protéger le produit local ».

Pour conclure, le ministre du Commerce, Tayaeb Zitouni a également révélé l’ouverture prochaine de nouveaux espaces commerciaux en Côte d’Ivoire, au Niger et au Nigeria.