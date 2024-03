Ramadan 2024 : vœux de Tebboune aux Algériens et solidarité avec les Palestiniens

En effet, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé au peuple algérien aujourd’hui, pour les féliciter de l’arrivée du mois sacré de Ramadan, coïncidant avec le lundi 11 mars 2024.

Dans son discours, le président a commencé par les salutations traditionnelles, invoquant le nom de Dieu et priant pour la bénédiction sur le prophète Mohammed. Il a souligné l’importance de ce mois sacré pour la nation arabe et islamique, appelant les citoyens à observer le jeûne et les prières avec dévotion.

Le président Tebboune a appelé à renforcer l’unité nationale et la solidarité, soulignant l’importance de la responsabilité collective dans la construction d’une société plus forte et plus unie.

Il a saisi l’occasion pour célébrer l’inauguration de la Grande Mosquée d’Alger, un symbole de la grandeur et de la sagesse de la nation, offrant des installations conformes à sa noble mission.

Tebboune exprime la solidarité de l’Algérie avec la Palestine

En outre, exprimant sa solidarité avec les Palestiniens, Abdelmadjid Tebboune a appelé la communauté internationale à agir contre l’oppression et à respecter la sainteté de ce mois sacré pour les musulmans.

Il a également adressé ses vœux aux membres de la diaspora algérienne, leur souhaitant un Ramadan béni, qu’ils le passent dans leur pays d’origine ou à l’étranger.

Pour conclure, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a transmis ses salutations et ses bénédictions, exprimant l’espoir que ce mois de Ramadan apporte le bien et la bénédiction à tous.

