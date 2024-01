Ramadan 2024 – Viandes, marchés Rahma, huile, semoule… : Zitouni dévoile des mesures

Aujourd’hui, le mardi 30 janvier, lors de la première réunion de la commission interministérielle préparatoire pour le mois de Ramadan, le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a dévoilé un ensemble de mesures cruciales visant à garantir un approvisionnement stable des marchés et à maintenir la stabilité des prix des produits de consommation courante pendant le mois sacré.

En effet, parmi ces initiatives, Zitouni a souligné l’ouverture anticipée des marchés Rahma dans l’ensemble des wilayas du pays, prévue 15 jours avant le début du mois de Ramadan. Cette démarche vise à faciliter l’accès aux produits essentiels et à prévenir toute éventuelle pénurie pendant cette période cruciale.

Le ministre du Commerce a salué la mise en œuvre efficace du plan national visant à assurer l’approvisionnement des marchés nationaux en légumes secs, lait en sachet et huile de table. Les résultats, selon Zitouni, sont encourageants, avec un rapport indiquant que le nombre de communes confrontées à des perturbations dans la disponibilité d’huile de table et de sucre est passé de 167 en 2023 à zéro en 2024. De même, les communes connaissant des problèmes d’approvisionnement en lait, semoule et légumes secs ont connu une amélioration significative.

Importation de viande rouge pour stabiliser les prix

En outre, Zitouni a annoncé l’importation de 7375 tonnes de viande rouge au cours du mois de janvier. Il a souligné l’engagement des opérateurs privés et des services publics à importer des quantités importantes au cours du mois de Ramadan. Cette stratégie vise à stabiliser les prix sur le marché de la viande rouge et à alléger le fardeau financier des consommateurs.

Le ministre a également affirmé que les rapports des services spécialisés témoignent de résultats très satisfaisants dans la gestion des perturbations d’approvisionnement. Il a précisé que les communes ne rencontrant plus de difficultés d’approvisionnement en huile de table, sucre, lait, semoule et légumes secs sont un signe positif de l’efficacité des mesures prises.

En regardant vers l’avenir, Zitouni a souligné l’importance de maintenir cette dynamique positive tout au long du mois de Ramadan. Les efforts continus pour garantir la disponibilité des produits de consommation courante et maintenir des prix stables restent au cœur de la préoccupation du ministère du Commerce.

Collaboration entre le public et le privé pour la stabilité des prix

Le ministre a insisté sur la collaboration étroite entre les privés et les services publics dans le cadre de cette démarche. Cette synergie vise à maximiser l’efficacité des opérations d’importation et à prévenir toute spéculation sur les prix, assurant ainsi une expérience sereine pour les consommateurs pendant le mois de Ramadan.

Pour conclure, un suivi rigoureux des indicateurs de prix sera mis en place pour détecter toute fluctuation indue et prendre des mesures préventives immédiates. Cette approche proactive vise à garantir que les consommateurs ne soient pas confrontés à des hausses soudaines et injustifiées pendant le mois sacré.

