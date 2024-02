Ramadan 2024 – viandes et légumes : 120 nouveaux points de vente de proximité ouverts

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a récemment annoncé une série de mesures stratégiques en prévision du mois de Ramadan. Ces mesures visent à garantir un approvisionnement adéquat en produits alimentaires essentiels pendant cette période de jeûne sacrée.

120 marchés de proximité ouverts pour le Ramadan 2024

Zitouni a mis en avant l’initiative consistant à affecter six points de vente spécifiques pour la commercialisation des légumes, relevant du complexe de valorisation des produits agricoles Gavapro. De plus, le ministère prévoit l’ouverture de 114 points de vente dédiés à la commercialisation des légumes et de la viande, sous la supervision du complexe des industries agroalimentaires et logistiques Agrolog. Cette allocation stratégique vise à répondre à la demande accrue pendant le Ramadan.

En outre, le ministre a exhorté les responsables des marchés à soutenir ces mesures en prenant des initiatives concrètes. Cela inclut la suspension des jours de repos hebdomadaires pour les marchés pendant le Ramadan, tout en assurant la continuité des festivités religieuses sur une période de trois jours. Le suivi régulier de l’approvisionnement en fruits et légumes ainsi que la promotion de la commercialisation des produits agricoles sont également des priorités.

Ramadan 2024 : la hausse des prix dans le viseur du ministère du Commerce

Zitouni a souligné l’importance de la coopération entre les différents acteurs publics et privés pour garantir le succès de ces initiatives. Il a appelé les associations de protection des consommateurs à jouer un rôle actif dans la surveillance des pratiques commerciales et des prix pendant cette période critique.

Enfin, le ministre a appelé à une modernisation et un développement accrus du réseau de commercialisation des fruits et légumes. Une mesure qui vise principalement à répondre aux normes internationales. Cette modernisation, qu’elle soit ainsi gérée par le secteur du commerce, les collectivités locales ou les acteurs privés, est essentielle pour garantir la qualité et la disponibilité des produits alimentaires pendant le Ramadan et au-delà.