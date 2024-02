Ramadan 2024 : vers l’ouverture 7j/7 des marchés de gros

Lors d’une réunion élargie avec les responsables des marchés de gros de fruits et légumes ainsi que les représentants des associations de protection des consommateurs, le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a formulé un appel crucial en faveur de l’ouverture quotidienne des marchés 7 jours sur 7 pendant le mois de Ramadan.

Zitouni, lors de son intervention, a souligné la nécessité de garantir un approvisionnement régulier et stable des marchés nationaux. Il a également insisté sur la mise en place d’un système de permanence des marchés de gros pendant les journées de l’Aïd. Ces mesures visent non seulement à répondre aux besoins des consommateurs mais aussi à offrir aux agriculteurs une plateforme continue pour la commercialisation de leurs productions.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a mis en lumière l’importance du respect des normes d’hygiène et de propreté, à l’intérieur et à l’extérieur des marchés de gros. Il a préconisé la mise en œuvre d’un système quotidien de nettoyage et de ramassage des déchets pour garantir un environnement sain et sécurisé.

Campagne de sensibilisation et implication des acteurs du marché

Zitouni a annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation tout au long du mois de Ramadan, en partenariat avec le mouvement associatif. Il a plaidé pour une implication active des gestionnaires des marchés de gros dans la stratégie de l’État, visant à assurer un approvisionnement stable des marchés nationaux tout en stabilisant les prix.

Le ministre du Commerce a également partagé des données importantes, révélant que son département a recensé un total de 54 marchés de gros en fruits et légumes, répartis dans plusieurs wilayas du pays. Parmi eux, 41 sont gérés par les autorités locales, tandis que 9 autres relèvent de la gestion de MAGROS, l’Entreprise publique économique de réalisation et de gestion des marchés de gros.

Zitouni a tenu à rassurer les professionnels du secteur en affirmant que les pouvoirs publics continuent à mener des opérations de développement et de modernisation. Ces initiatives incluent l’introduction de nouvelles méthodes de gestion et de construction, ainsi que la mise en place de partenariats avec des entreprises étrangères, notamment dans le domaine de la grande distribution.