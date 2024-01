Ramadan 2024 – Programme TV : directives du ministre de la Communication

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a récemment présidé une réunion cruciale avec les directeurs des chaînes de télévision nationales. Cette rencontre visait à discuter de la nouvelle grille des programmes dédiés au mois de Ramadan 2024. L’objectif principal était de souligner l’importance de respecter la spécificité du mois sacré tout en offrant des programmes à la hauteur des attentes du téléspectateur algérien.

En effet, dès le début de la réunion, Mohamed Laagab a expliqué que cette initiative s’inscrit dans une série de rencontres liées à la programmation pour le mois de Ramadhan. Il a mentionné les nombreuses plaintes émises par les téléspectateurs, journalistes, spécialistes, et députés au cours des dernières années. Cette rencontre, en présence du président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), Mohamed Louber, avait pour but de répondre à ces préoccupations.

Le ministre a émis des directives claires à tous les responsables des chaînes de télévision. Il a insisté sur le respect des spécificités du mois sacré et sur la nécessité de présenter des programmes en accord avec les attentes du public algérien. Un point important souligné par Laagab était d’éviter les contenus violents, en particulier verbaux, conformément à la nouvelle loi sur l’Information.

L’importance du respect des articles de la nouvelle loi sur l’activité audiovisuelle a également été soulignée. Les articles 25 et 32, désormais en vigueur, doivent être strictement suivis pour éviter toute pratique médiatique contraire à l’éthique, et Laagab a rappelé l’étroite implication des responsables des chaînes de télévision dans l’élaboration du cahier de charges et devaient respecter toutes ses clauses.

Surveillance et prévention des dépassements

En outre, le ministre Laagab a exhorté les directeurs des chaînes à prévisualiser tous les programmes prévus pour le mois de Ramadan. Il a encouragé l’implication d’experts, tels que des analystes politiques, économiques, religieux et sportifs, pour éviter tout dépassement pouvant entraîner des mesures juridiques. Cette approche proactive vise à maintenir des normes éthiques élevées dans les émissions télévisées.

Une autre directive importante du ministre était de mettre en avant les wilayas du Sud. Cela concerne la production de reportages et de programmes reflétant la région, ses coutumes et traditions. De plus, des portraits sur les personnalités du Sud et l’acquisition de programmes produits par les habitants de la région ont été encouragés.

Pour conclure, les responsables des chaînes ont exprimé leur appréciation pour cette rencontre. Ils ont affirmé leur engagement à mettre en œuvre les dispositions des nouvelles lois tout en soulevant des préoccupations concernant le développement de l’activité audiovisuelle en Algérie, notamment le manque de publicité.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2024 : les contenus violents désormais bannis des programmes TV algériens