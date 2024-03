Ramadan 2024 – Méga Ftour : des milliers de personnes se réunissent à Alger

Dans une démonstration éclatante de solidarité et de partage, les rues de la capitale algérienne se sont transformées en un vaste espace de convivialité ce vendredi 22 mars. Le « Méga Ftour », une initiative lancée par le Conseil Populaire de la Mairie d’Alger-Centre (APC Alger Centre), a vu le jour entre la place Maurice Audin et le bureau de poste central, promettant de devenir un rendez-vous incontournable de la générosité et du vivre-ensemble.

L’événement a donc attiré des familles entières, des jeunes, des enfants, ainsi que de nombreuses associations caritatives, tous venus participer à ce qui est désormais considéré comme le plus grand iftar collectif de 2024. De la place Maurice Audin jusqu’au bureau de poste central, un ruban de tables garnies des mets les plus savoureux de la cuisine algérienne s’est déployé, offrant un spectacle de convivialité rarement égalé.

Ainsi, ce rassemblement unique, prévu pour se dérouler une nouvelle fois le 29 mars, vise à renforcer les liens communautaires à travers le partage d’un repas à la tombée du jour, moment privilégié du Ramadan. Les organiseurs invitèrent les habitants à se réunir dans un esprit de fraternité, redéfinissant les espaces urbains comme lieux de rencontre et d’échange.

Un Ftour sous le Signe de la Générosité et du Partage

Les participants ont partagé bien plus que des plats traditionnels ; ils ont échangé des sourires, des conversations, des moments de joie, illustrant parfaitement l’esprit de Ramadan. Ce mois sacré, qui enseigne la patience, l’humilité et le partage, a trouvé dans le « Méga Ftour » une expression concrète, transformant les principes en actes de générosité palpables.

L’organisation de ce ftour géant par l’APC Alger Centre est une démarche louable qui dépasse le simple cadre de l’alimentation. Elle s’inscrit dans une volonté plus large de recréer des liens sociaux, souvent mis à l’épreuve par le rythme effréné de la vie moderne. En rassemblant les habitants autour d’une table commune, l’événement réaffirme l’importance de la solidarité, de l’entraide et du respect mutuel.

Les retombées de telles initiatives sont multiples : elles permettent de briser l’isolement, de favoriser l’inclusion sociale et de rappeler à chacun l’importance de la générosité. Dans un monde où les occasions de se réunir se font rares, le « Méga Ftour » offre un espace de partage et de réflexion sur les valeurs qui fondent une société harmonieuse.

Au-delà de l’aspect festif et convivial, ce ftour collectif rappelle l’importance de prendre soin les uns des autres, en particulier dans les moments difficiles. Il réaffirme que, malgré les différences, la volonté de vivre ensemble dans le respect et la compréhension mutuelle reste une force puissante.