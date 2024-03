Ramadan 2024 : Marion Maréchal s’oppose à la promotion des produits halal en France

Marion Maréchal, tête de liste Reconquête pour les élections européennes, fait actuellement polémique en France, suite à des propos sur les produits halal et le Ramadan en France, lors d’une interview sur le plateau de BFM et de RMC.

Il faut savoir, qu’en France, le marché Halal représente, aujourd’hui, plus de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, par an, soit deux fois plus que le marché du bio. Par ailleurs, 80% de ces produits concerne la viande.

Marion Maréchal veut interdire les publicités sur la nourriture halal dans les supermarchés français

Selon la fédération du Halal en France, ce marché enregistre une croissance annuelle de 15% et de plus en plus de grandes surfaces s’intéressent à ce secteur. Visiblement, cette croissance dérange Marion Maréchal-Le Pen, qui veut interdire les publicités sur les produits halal dans les supermarchés en France.

Dans l’émission « Face-à-Face » d’Apolline de Malherbe, Marion Maréchal a déclaré que son pays n’a pas de vocation pour devenir « un pays musulman ». Elle affirme, par ailleurs, qui s’agit « d’une forme de charia alimentaire ». L’ancienne députée française se dit refusant que le Ramadan soit mis au même niveau que les fêtes de Noël et de Pâques. « Nous sommes un pays de racines chrétiennes et nous n’avons pas vocation à devenir un pays musulman », a-t-elle déclaré lors de cette interview.

💬 "Je suis contre le changement de culture de notre pays" Marion Maréchal (@MarionMarechal) s'oppose à la publicité de la viande halal dans les supermarchés, mais pas à celle des œufs de Pâques

Lors de son dernier meeting aux Drôme de Paris, Marion Maréchal Le Pen a donné le ton, avec Eric Zemmour, sur le principal axe de sa compagnie, pour les Européennes, de son parti politique Reconquête : « la lutte contre l’islamisation de la France et du continent« .

