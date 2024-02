Ramadan 2024 : les séries à ne pas rater sur la TV algérienne

Le mois de Ramadan est l’occasion pour les chaînes de télévision algériennes de diffuser des séries inédites ou des nouvelles saisons de séries à succès.

Cette année, le choix est vaste et il y en a pour tous les goûts : comédie, drame, suspense, action, romance…

Voici une sélection de cinq (5) séries qui risquent de vous marquer pendant ce Ramadan 2024.

Dar Lefchouch 2 : des rires et des rebondissements garantis !

Découvrez la nouvelle saison de Dar Lefchouch, qui a connu un grand succès lors de sa première diffusion en Ramadan 2023. Retrouvez la famille Lefchouch, pleine de caractères hauts en couleur, pour de nouvelles aventures pleines de rires et de rebondissements.

Avec un casting d’acteurs talentueux tels que Amel Bouchoucha, Kamel Bouakaz et Naima Abassa, cette deuxième saison promet d’être encore plus divertissante. À regarder à partir du premier jour de Ramadan sur Samira TV.

Le Rihan : un pari risqué entre deux amis

Dans la série dramatique Le Rihan, Abdelkader et Mohamed, amis d’enfance joués par Abdelkader Djeriou et Mohamed Khassani, se lancent dans un pari risqué pour réussir dans la vie malgré les obstacles.

Cette série, une coproduction entre l’Algérie et la Syrie, sera diffusée en version doublée en arabe syrien sur la chaîne Al-Sumaria, et en version originale en arabe algérien sur la chaîne El-Nahar.

11.11 : le retour du mystère et du suspense

La série 11.11 revient avec une deuxième saison pleine de mystère et de suspense. Diffusée exclusivement sur Echourouk TV pendant le mois de Ramadan, cette série fantastique suit un groupe d’amis lié par une tragédie, se retrouvant cinq ans plus tard pour résoudre l’énigme de la mort de Malek, survenue un 11 novembre à 23h.

Avec une intrigue manipulatrice et des rebondissements captivants, la série promet une saison encore plus palpitante. Les acteurs principaux sont Sofiane Khammes, Sarah Lalama, Karim Ait M’hand, et d’autres.

Intiqam Al Zaman : la vengeance d’une femme bafouée

La série égypto-algérienne Intiqam Al-Zaman suit Chaimaa, une femme dont le fils a été kidnappé par un réseau de trafiquants d’organes. Elle se lance dans une quête pour le retrouver, affrontant dangers et obstacles.

La série expose le trafic d’organes en Algérie, touchant les plus vulnérables. Avec un casting prestigieux incluant Chaimaa Atallah et Kenza Morsli, la série promet suspense, action et émotion.

Hicham Cook : le chef qui fait saliver les gourmands !

La chaîne Samira TV accueille également tous les jours le chef Hicham Cook, qui présente un programme culinaire spécial Ramadan.

Le chef propose chaque jour des recettes simples, savoureuses et variées, adaptées au mois de jeûne. Il partage ses astuces, ses conseils et ses secrets pour réussir des plats délicieux et équilibrés.