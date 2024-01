Ramadan 2024 : les contenus violents désormais bannis des programmes TV algériens

Le ministre de la Communication, Mohamed Laâgab, a pris la parole aujourd’hui à Alger pour annoncer des directives visant à réguler les programmes télévisés diffusés pendant le mois sacré de Ramadan. Une initiative vise à assurer des émissions télévisuelles respectueuses et divertissantes pour les téléspectateurs pendant cette période spéciale.

Le ministère de la Communication appelle à des programmes TV non violents pour le Ramadan 2024



Lors d’une déclaration à la presse, après avoir présenté des informations devant l’Assemblée populaire nationale sur le règlement du budget 2021, le ministre Mohamed Laâgab a souligné l’importance de garantir des programmes télévisés appropriés pendant le Ramadan 2024.

Ainsi, chaque chaîne de télévision dispose de ses propres programmes spécifiques pour le mois sacré, mais cette année, des directives claires ont été émises pour éviter tout contenu violent, qu’il soit verbal ou physique.

Le ministre a rappelé des programmes antérieurs qui ont suscité des plaintes de la part des téléspectateurs en raison de scènes violentes. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, ce dernier a déclaré que des mesures strictes seront prises cette année, avec des instructions claires pour toutes les chaînes de télévision nationales.

Loi sur l’audiovisuel : Laagab met les points sur les i avec les patrons des chaines TV algériennes

M. Laâgab a également annoncé la tenue d’une réunion avec le directeur général de la télévision publique et les directeurs des chaînes privées dans les jours à venir. L’objectif de cette réunion sera de renouveler et de clarifier les orientations, conformément à la nouvelle loi sur les médias en vigueur depuis le 3 décembre 2023. Cette loi établit des conditions strictes concernant la violence et l’exploitation des enfants dans la publicité, exigeant une conformité rigoureuse.

Grâce à ces nouvelles mesures, la grille des programmes de toutes les chaînes TV cette année devrait être à la fois utile et divertissante, éloignée de tout élément susceptible de provoquer l’irritation des téléspectateurs pendant le mois béni de Ramadan.