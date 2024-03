Ramadan 2024 : le ministre du Commerce annonce l’ouverture de 477 marchés de proximité

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé l’ouverture de 477 marchés de proximité à l’occasion du mois de Ramadan. Ces marchés accueilleront 8402 opérateurs économiques.

Lors d’une rencontre avec les entreprises du CREA ce samedi 9 mars à Alger, le ministre a invité les producteurs nationaux à s’investir en force dans les marchés de proximité afin de mettre fin aux pratiques des spéculateurs et des intermédiaires.

Il a également encouragé les citoyens à fréquenter massivement ces marchés pour s’approvisionner directement auprès des producteurs, encourageant ainsi une économie plus locale et plus transparente, basée sur le principe du circuit court.

🟢 A LIRE AUSSI : Réduction des prix pour le Ramadan : 60 produits concernés (Zitouni et CREA)

Pour conclure, le ministre a souligné le rôle crucial du CREA dans la consolidation de la stabilité économique et sociale du pays. Il a tenu à remercier et à féliciter l’ensemble des producteurs et fabricants algériens pour leur engagement aux côtés du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations dans l’opération de réduction des prix durant le mois de Ramadan.