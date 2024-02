Ramadan 2024 : le ministère de la Pêche ouvre 174 points de vente directe de poissons

Le ministre de la Pêche et des Productions Halieutiques, Ahmed Badani, a annoncé aujourd’hui à Alger que 174 points de vente directe de produits de la pêche ont été identifiés à l’échelle nationale pour le mois de Ramadan. L’objectif est de contribuer à la stabilisation des prix et de faciliter l’accès à ces produits pendant cette période sacrée.

En effet, des espaces de vente comprennent des points affiliés aux chambres de la pêche maritime et de l’aquaculture, ainsi que d’autres relevant du secteur privé, liés par des contrats avec ces chambres. Cette initiative vise à offrir aux consommateurs la possibilité d’acheter des produits de la pêche à des prix abordables et stables.

De plus, le ministre a souligné que de nouveaux espaces de vente sont en cours d’identification pour répondre de manière plus efficace aux besoins du marché national en produits de la pêche pendant le mois de Ramadan. L’objectif est de garantir une offre diversifiée et accessible à tous, contribuant ainsi à la satisfaction des consommateurs.

Mise en place d’une plateforme numérique pour faciliter l’accès aux produits halieutiques

Par ailleurs, dans le but de faciliter l’accès aux produits de la pêche, le ministre a également annoncé la mise en place d’une plateforme numérique. Celle-ci permettra d’identifier facilement les points de vente directe et de consulter les produits disponibles. Cette initiative vise à rendre l’achat de produits de la pêche plus pratique et transparent pour les consommateurs.

Pour conclure, le ministre de la Pêche et des Productions Halieutiques, Ahmed Badani a insisté sur l’importance de rétablir la vente directe de produits de la pêche dans les meilleures conditions, en mettant l’accent sur les produits de l’aquaculture, tels que le tilapia, très appréciés par les citoyens. Cette démarche contribuera à promouvoir la consommation de produits locaux et à soutenir les acteurs de la filière de la pêche.

