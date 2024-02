Ramadan 2024 : Laagab met l’accent sur la qualité des programmes TV

Le Ministre de la Communication, Mohamed Laâgab, met en avant l’importance de l’amélioration de la performance des médias publics.

Le mois sacré du Ramadan, une période privilégiée pour les médias publics Le ministre de la Communication, Mohamed Laâgab, a récemment souligné l’impératif d’améliorer la qualité des programmes diffusés par les médias publics, notamment la télévision, pendant le mois sacré de Ramadhan. Il a insisté sur la nécessité de proposer des contenus adaptés, mettant en avant des thèmes familiaux qui favorisent le rassemblement et la convivialité.

La soirée de promotion de la grille de programmes de l’Etablissement public de télévision (EPTV) à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration (ESHR) d’Ain Benian (Alger) a été l’occasion pour le ministre de la Communication de réaffirmer cette volonté.

Laâgab a souligné que la télévision algérienne doit s’adapter aux besoins du public en diffusant des contenus variés et de qualité. Il a également insisté sur le rôle crucial de la télévision algérienne dans le renforcement du lien social et culturel pendant le mois de Ramadhan.

Une grille de programmes diversifiée

Le directeur général de la Télévision algérienne, Nadir Boukabes, a également mis en avant l’importance d’une grille de programmes diversifiée et adaptée aux attentes du public. Il a assuré que l’établissement a élaboré une grille de programmes riche et variée, tenant compte de la symbolique du mois sacré.

Cette année, la Télévision algérienne propose une diversité de programmes pour satisfaire tous les goûts. Des œuvres dramatiques telles que « Hayet », « Intikam Ezzaman », et « El Arbadji », ainsi que des films historiques comme « Mohamed Belouizdad » et « Souika », seront diffusés. Des programmes religieux et éducatifs sont également prévus, notamment des émissions coraniques et des concours religieux.

En plus des programmes traditionnels, la télévision algérienne proposera également des programmes humoristiques tels que le sitcom « Mayna », « Académie Show », « Richa w Bandou », « Alf Bena w Bena » et « Caméra Café ». Ces émissions visent à divertir le public tout en véhiculant des messages positifs et inclusifs.

Un engagement envers la qualité

La télévision algérienne s’engage à offrir des programmes de qualité qui reflètent la diversité et la richesse culturelle du pays. Cette volonté de promouvoir des contenus variés et accessibles contribue au renforcement du lien social et à la promotion des valeurs de tolérance et d’unité pendant le mois de Ramadhan.

Pour conclure, la télévision algérienne joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Algériens, en particulier pendant le mois sacré de Ramadan. En proposant une grille de programmes diversifiée et de qualité, elle contribue au renforcement du lien social et culturel, tout en répondant aux attentes et aux besoins du public.