Ramadan 2024 : la DGSN déploie un dispositif sécuritaire spécial

Le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans, mais il est également important de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les autorités algériennes ont ainsi mis en place un plan de sécurité spécifique pour assurer la tranquillité publique pendant cette période.

Les autorités de sécurité ont annoncé un déploiement massif pour couvrir différents secteurs sensibles tels que les marchés, les mosquées, les espaces publics, les lieux de divertissement et de loisirs. Cette initiative vise à prévenir tout incident et à assurer la quiétude des citoyens.

La sécurité des infrastructures de transport est une priorité, avec une attention particulière portée aux gares routières, aux stations de train, ainsi qu’aux lignes de métro et de tramway, qui connaissent une forte affluence pendant le mois saint. De plus, des mesures spéciales sont prises pour assurer la sécurité des fidèles dans les grandes mosquées telles que la Grande Mosquée d’Alger.

Facilitation de la circulation routière

Pour garantir la fluidité de la circulation, des patrouilles mobiles et pédestres sont déployées dans les quartiers et les artères principales. Les axes routiers stratégiques, notamment aux heures de pointe et juste avant la rupture du jeûne, bénéficient d’une surveillance accrue. Des campagnes de sensibilisation sont également menées pour rappeler aux conducteurs les dangers des accidents de la route, en particulier pendant cette période.

La réussite de ce plan de sécurité repose également sur la collaboration active des citoyens. Il est crucial que chacun reste vigilant et coopère avec les autorités en signalant tout comportement suspect ou toute situation inhabituelle. Cette approche participative renforce l’efficacité des mesures de sécurité mises en place.

Pour conclure, le plan de sécurité pour le Ramadan en Algérie vise à garantir la tranquillité et la sécurité des citoyens tout au long de ce mois sacré. Grâce à une coordination efficace entre les forces de sécurité et la population, il est possible de célébrer cette période dans un environnement paisible et serein.