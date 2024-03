Ramadan 2024 en France : la Grande moquée de Paris annonce les dates

Alors que le Ramadan 2024 approche à grands pas, la communauté musulmane de France se prépare à observer un mois de jeûne, de prière et de réflexion. Le Ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique, revêt une importance capitale pour les croyants, marquant un temps de purification spirituelle et de renouvellement de la foi.

Chaque année, la question des dates exactes du début et de la fin du jeûne suscite une grande anticipation parmi les fidèles. Bien que les calculs astronomiques puissent fournir des estimations, la date officielle est traditionnellement confirmée lors de la « Nuit du doute ». Cette nuit particulière, précédant le début du Ramadan, est dédiée à l’observation de la nouvelle lune, qui marque le début du mois sacré.

Quelles sont les dates annoncées ?

En 2024, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a annoncé initialement que le Ramadan débuterait le lundi 11 mars, se basant sur des calculs astronomiques. Cependant, conformément à la tradition, la Grande mosquée de Paris a fixé la Nuit du doute au dimanche 10 mars. Lors de cette nuit cruciale, la commission religieuse examinera attentivement l’observation visuelle de la nouvelle lune, complétant ainsi les données astronomiques.

Pour les cinq millions de musulmans pratiquants en France, cette période est bien plus qu’un simple jeûne. C’est un moment de communion spirituelle et de solidarité, où la communauté se réunit pour célébrer sa foi et renforcer ses liens. En attendant la confirmation officielle, les fidèles se préparent à accueillir le Ramadan avec dévotion et engagement, dans l’espoir de trouver la paix, la grâce et la miséricorde divine pendant ce mois sacré.