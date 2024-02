Ramadan 2024 en France : la date de la nuit du doute connue

Le Ramadan 2024 débute bientôt et les musulmans du monde entier se préparent déjà pour jeûner plusieurs semaines, du lever jusqu’au coucher du soleil. En France, la communauté algérienne et musulmane multiplie les préparatifs pour accueillir le mois sacré dans des meilleures conditions.

Par ailleurs, le calendrier hégirien, étant basé sur les cycles lunaires, une observation du ciel établie, chaque année, lors de la nuit du doute, les dates du début et de la fin de ce mois sacré.

La Grande Mosquée de Paris fixe la date de la nuit du doute

Dans ce sillage, la Grande Mosquée de Paris a publié un nouveau communiqué, dont lequel elle fixe la date de la nuit du doute. Selon ce document, la Commission religieuse chargée de déterminer et d’annoncer le premier jour du mois béni se réunira à la grande Mosquée de Paris, en date du dimanche 10 mars 2024 à 18 h, correspondant au 29ᵉ jour du mois de Chaâbane.

Par ailleurs, la commission religieuse prendra en considération l’observation visuelle de la nouvelle lune, sans exclure les calculs astronomiques. En cette occasion, la Grande Mosquée de Paris invite la communauté musulmane, en France, à suivre le déroulement de cette observation lors de la nuit de doute et d’assister à l’annonce du premier jour du mois de Ramadan 2024 – 1445.

Le montant de la Zakat El-Fitr revu à la hausse en France

Le Conseil théologique musulman de France, a précédemment annoncé la révision du montant de la Zakat El-Fitr et de la Fidyah en France. Et ce, de manière à répondre à l’inflation qu’enregistre le pays actuellement. Représentant un droit pour les nécessiteux et une obligation pour chaque musulman pratiquant, le montant de la Zakat subira cette année une augmentation en France.

Le CTMF a fait savoir que, pour l’année 2024, ce montant passe de 7 à 9 euros. Par ailleurs, le montant de la Fidyah a été également revu à la hausse. Pour l’année en cours, il sera de 9 euros, soit l’équivalant de la Zakat El-fitr. En revanche, les personnes qui sont dans l’incapacité de s’acquitter ce montant, pourront suivre l’avis juridique et verser 4.5 euros.

