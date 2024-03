Ramadan 2024 en France : Darmanin veut intensifier la sécurité

Dans une directive adressée aux préfets, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a formulé une demande pressante concernant la sécurisation des lieux de culte musulman pendant la période du Ramadan. Cette initiative vise à assurer la protection des fidèles fréquentant ces sites sensibles tout au long de cette période de célébration religieuse.

Dans une note consultée par l’AFP, le ministre a insisté sur « la nécessité d’une présence statique des forces de sécurité », spécifiquement aux heures d’arrivée et de départ des fidèles, lors des rassemblements et offices.

Cette présence renforcée des forces de l’ordre se concentrera particulièrement sur les lieux de culte les plus sensibles et emblématiques, en coordination avec les forces de l’opération Sentinelle.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre plus large de la protection des libertés religieuses et de la garantie de la sécurité des pratiquants de toutes confessions. Gérald Darmanin souligne que cette mesure de sécurité est appliquée de manière équitable à l’ensemble des cultes religieux célébrant des fêtes particulières.

À l’approche de la période du ramadan qui verra nombre de nos compatriotes musulmans fréquenter des lieux de culte, et parce ce que la liberté de culte n’est rien sans la protection de l’État, j’ai donné instruction aux préfets de renforcer, comme pour toutes les fêtes… https://t.co/zIs26bbrzO — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 7, 2024

En outre, le ministre a appelé à accorder une attention particulière aux célébrations de la nuit du destin, prévue autour du 5 avril, ainsi qu’à la fête de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan, les 9 ou 10 avril. Cette vigilance accrue vise, selon lui, à garantir un déroulement paisible et sécurisé de ces événements religieux majeurs.

Ramadan 2024 en France : quelles sont les dates annoncées ?

En cette année 2024, le Conseil français du culte musulman (CFCM) avait initialement annoncé que le Ramadan débuterait le lundi 11 mars, se basant sur des calculs astronomiques. Cependant, conformément à la tradition, la Grande mosquée de Paris a fixé la Nuit du doute au dimanche 10 mars. Au cours de cette nuit cruciale, la commission religieuse examinera attentivement l’observation visuelle de la nouvelle lune, complétant ainsi les données astronomiques.

Pour les cinq millions de musulmans pratiquants en France, le Ramadan représente bien plus qu’un simple jeûne. C’est un moment de communion spirituelle et de solidarité, où la communauté se réunit pour célébrer sa foi et renforcer ses liens. En attendant la confirmation officielle, les fidèles se préparent à accueillir le Ramadan avec dévotion et engagement, dans l’espoir de trouver la paix, la grâce et la miséricorde divine pendant ce mois sacré.