Ramadan 2024 – disponibilité produits halieutiques : le ministre met les bouchées doubles

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a récemment pris des mesures décisives pour assurer l’approvisionnement adéquat du marché national en produits de la mer pendant le mois sacré. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants des consommateurs pendant cette période spéciale.

En effet, lors d’une réunion de coordination spéciale, le ministre a souligné l’importance cruciale de réunir toutes les conditions nécessaires pour satisfaire la demande en produits halieutiques sur le marché national. Cette déclaration fait écho à l’engagement ferme du gouvernement à garantir un approvisionnement stable et suffisant en produits de la mer.

De plus, une des mesures majeures annoncées par le ministre est la préparation et l’équipement des points de vente directs, qu’ils soient gérés par les chambres de wilayas ou situés dans les marchés locaux et les ports de pêche, et cette initiative vise à faciliter l’accès des consommateurs aux produits halieutiques frais et de qualité.

Ahmed Badani a également souligné l’importance d’impliquer les professionnels du secteur dans des campagnes de solidarité pendant le mois sacré, du coup cette approche collaborative est essentielle pour assurer une distribution équitable des produits de la mer et répondre aux besoins de toutes les couches de la société.

Mobilisation pour garantir l’abondance des produits

En outre, dans le même ordre d’idées, le ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les acteurs concernés afin de garantir une offre abondante de produits halieutiques sur le marché. Cette mobilisation collective est cruciale pour assurer la disponibilité des produits et créer les conditions optimales pour leur commercialisation dans toutes les régions du pays.

Une coordination étroite entre les différentes parties prenantes du secteur, y compris les directions, les chambres de commerce, les établissements d’approvisionnement et les éleveurs aquacoles, est essentielle pour atteindre ces objectifs. Cette approche collaborative permettra une mise en œuvre efficace des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Pour conclure, les mesures prises par le ministre Ahmed Badani démontrent l’engagement du gouvernement à assurer un approvisionnement adéquat en produits de la mer pendant le mois de Ramadan. Ces actions visent à garantir la satisfaction des besoins des consommateurs tout en favorisant le développement durable du secteur de la pêche en Algérie.