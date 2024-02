Ramadan 2024 : dates du 1er jour du mois de Chaâbane et de la nuit du doute fixées

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a fait savoir, dans un communiqué publié ce samedi, que demain, le dimanche 11 février 2024, marquera le début du mois de Chaâbane de l’année 1445 de l’Hégire. Cette annonce a été faite en précisant également que la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire du Ramadan aura lieu le 10 mars prochain.

Le premier jour du mois de Chaâbane fixé au dimanche 11 février 2024

En effet, dans ce même communiqué, le ministère a souligné que le premier jour du mois de Chaâbane de l’année 1445 sera le dimanche 11 février 2024. Cette information a été complétée par l’indication que la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré de Ramadan de cette année est prévue le 29 Chaâbane 1445, correspondant au 10 mars prochain.

Des programmes télévisés ciblés pour le mois de Ramadan

En outre, le ministre de la Communication, Mohamed Laâgab, a souligné vendredi l’importance d’améliorer la performance des médias publics et de diffuser des programmes télévisés ciblés avec des thèmes familiaux pendant le mois sacré de Ramadan. Lors d’une soirée de promotion de la grille de programmes de l’Etablissement public de télévision (EPTV) à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration (ESHRA) d’Ain Benian (Alger), le ministre a insisté sur la nécessité de promouvoir la performance des médias publics en général et de la télévision algérienne en particulier. Il a souligné l’importance de diffuser des produits médiatiques ciblés avec des thèmes familiaux, surtout pendant le mois de Ramadhan, où les familles se rassemblent autour d’une seule table et d’une seule chaîne.

Le ministre de la Communication a mis l’accent sur l’importance de proposer des programmes télévisés ciblés pendant le mois de Ramadan. Il a souligné que ce mois est une période de rassemblement pour les familles, où elles se retrouvent autour d’une seule table et d’une seule chaîne. Il est donc essentiel de diffuser des programmes qui répondent aux attentes des familles et qui abordent des thèmes familiaux. Ces programmes doivent être adaptés à la nature du mois de Ramadhan et favoriser la convivialité et la cohésion familiale.