Ramadan 2024 : «Dar Lefchouch» de retour pour une 2eme saison avec un casting d’exception

Dans un élan d’anticipation très attendu, Samira TV, la chaîne algérienne réputée pour ses programmations diversifiées et captivantes, a officiellement annoncé le retour de la série à succès « Dar Lefchouch » pour une deuxième saison.

Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les fans, d’autant plus que la diffusion est prévue pour le Ramadan 2024, un moment où les séries télévisées deviennent des rendez-vous incontournables pour les familles algériennes.

La première saison, diffusée pour la première fois en 2023, a su conquérir le cœur des téléspectateurs grâce à son mélange unique de comédie dramatique, explorant les thèmes de la famille, de l’héritage et des différences culturelles et sociales.

Samira TV a utilisé les réseaux sociaux pour teaser le retour de la série, publiant des vidéos courtes qui mettent en avant les personnages, ainsi que l’affiche de la saison 2.

Talents à l’affiche : Casting renouvelé et direction artistique de renom pour la nouvelle saison

Le succès de « Dar Lefchouch » ne saurait être complet sans mentionner son casting d’exception et son réalisateur de renom.

La série bénéficie de la participation de talents tels que Merouane Guerouabi, Samia Meziane, Athmane Bendaoud, Islam Boukhtache, Romaissa Ghazali, Nesrine Amrouche et Asma Mahdjane.

Cette saison, un nouveau visage rejoint cette distribution étoilée : Mina Lachter, promettant ainsi de nouvelles dynamiques et interactions passionnantes.

Aux commandes de ce navire se trouve Djaffar Gacem, un pilier de l’industrie cinématographique algérienne.

Connu pour son travail en tant que réalisateur, scénariste et producteur, Gacem a acquis une réputation incontestable grâce à des œuvres telles que « Héliopolis ». Sa vision artistique et sa capacité à raconter des histoires profondes et nuancées sont des atouts majeurs qui continuent de façonner « Dar Lefchouch » en une série incontournable de ce mois sacré.

Une 1ere saison, qui a déjà fait ses preuves

« Dar Lefchouch » plonge les téléspectateurs dans la vie de Lehlou Fechouch, un jeune homme de 30 ans travaillant dans un restaurant, dont la vie prend un tournant inattendu lorsqu’il apprend l’existence d’un héritage familial jusqu’alors inconnu.

Invité à vivre dans la grande villa de son oncle Mahieddine, Lehlou se retrouve immergé dans un monde de richesse et de sophistication, loin de son quotidien dans un quartier populaire. La série explore avec humour et sensibilité les chocs culturels et les défis d’adaptation auxquels Lehlou est confronté, tout en tissant des liens avec sa nouvelle famille composée de Lalla Zhor, ses trois filles Fadhila, Narjess, Zeyneb, et le personnel domestique.

La première saison a établi une base solide, introduisant des personnages riches, drôles, et attachants tout en posant des questions sur l’identité, la famille et l’appartenance.

Avec l’annonce de la saison 2, les téléspectateurs sont impatients de découvrir comment les histoires de Lehlou et de sa famille vont évoluer, et quelles nouvelles aventures les attendent.

La promesse d’une saison encore plus riche en émotions et en rires fait de « Dar Lefchouch » une série à ne pas manquer pour le Ramadan 2024.