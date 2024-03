Ramadan 2024: dans son épicerie de Paris, Riad fait découvrir des produits 100% algériens

Le mois du Ramadan approche et la communauté musulmane multiplie les préparatifs pour célébrer le mois sacré entre familles et proches. Les membres de la diaspora qui ne prévoient pas de rentrer dans le pays, sont à la recherche des endroits et des bons plans qui leur rappellent les odeurs du Bled.

Dans ce sillage et pour permettre aux membres de la diaspora de passer un ramadan comme dans leurs pays d’origine, Riad, un ressortissant algérien, établi en France, ouvre les portes de son épicerie et propose des produits 100% algériens.

Dans son épicerie à Paris, Riad propose des produits 100% algériens qui rappellent l’enfance

Nombreux sont ceux qui cherchent les meilleures adresses pour trouver des produits venus d’Algérie et produire une ambiance comme au Bled, pendant le mois de Ramadan. Parmi ces adresses figure l’épicerie Palais d’orient, tenue par Riad, un ressortissant algérien âgé de 29 ans.

Pour satisfaire sa clientèle, principalement des membres de la diaspora établis à Paris, il propose tous les produits algériens qui rappellent l’enfance de toute une génération, notamment du henné « Bent Errif », ou encore les fameuses « Caprices ».

Dans cette épicerie, fondée il y a plus de 30 ans par le père de Riad, l’Algérien propose tout ce qu’il faut pour réussir et reproduire des recettes algériennes. À l’exemple, un assortiment d’épices traditionnelles, Le Berkoukes ( El Aich), flan Nouara ou encore du Miel venu d’Algérie pour accompagner ses Baghrir. » tu peux voir la margarine de toutes les mamans » a lancé le jeune homme en présentant une variété produite dans son pays d’origine, dans la vidéo publié sur ses réseaux sociaux.

En répondant à cette dernière, les internautes ont été ravis de découvrir cette épicerie. D’ailleurs, de nombreux parmi eux affirment qu’ils connaissent déjà le magasin et y trouvent tout ce dont ils ont besoin pour se rappeler des saveurs de l’Algérie.

