Ramadan 2024 : Biyouna, l’icône populaire de l’Algérie, se lance dans la cuisine

Tenez-vous prêts ! L’incomparable et inimitable Biyouna débarque sur ZAHRA TV pour un programme culinaire spécial Ramadan qui promet d’être explosif.

Jonglant habituellement entre la comédie et le drame, Biyouna se lance dans l’univers de la gastronomie avec « Biyouna w Jmaetha » (بيونة و جماعتها), une émission inédite qui promet de titiller les papilles et de réchauffer les cœurs.

Oubliez les sketchs et les fous rires, cette fois-ci Biyouna troque son costume d’humoriste pour celui de juge impitoyable… d’une compétition culinaire !

L’humour et la spontanéité de Biyouna, on les connaît mais sauront-ils pimenter cette compétition et nous faire rire aux éclats ? Assisterons-nous à des commentaires savoureux et des anecdotes croustillantes ponctuant chaque épreuve ?

Rires et surprises seront sans aucun doute au menu de ce show original, où l’art culinaire se mêle à la bonne humeur de l’intemporelle Biyouna.

Biyouna, 72 ans et toujours au sommet du cinéma et de la télévision algérienne

Rappelons que le Ramadan 2023 a été particulièrement riche et glorieux pour Biyouna, qui a enchaîné les rôles avec brio et confirmé son statut d’actrice incontournable du paysage audiovisuel algérien.

En effet, elle a participé à pas moins de cinq productions, entre drame et comédie, mais son véritable talent s’est révélé dans le feuilleton « Edamma » de Mouzahem Yahia, diffusé sur l’ENTV.

Dans cette série, Biyouna a incarné le personnage de Halima, une maman âgée et malade, contrainte à l’alitement. Un rôle bouleversant qui lui a permis de démontrer toute l’étendue de son talent.

Privée de paroles, elle a tout de même réussi à toucher le cœur des spectateurs à travers ses expressions faciales, son jeu d’acteur subtil et son silence éloquent, traduisant la tristesse et le chagrin de son personnage.

Outre « Edamma », Biyouna a également brillé dans d’autres productions, telles que le sitcom d’Amine Boumediene “Maicha fel good”, “Akhou El Banat” de Abdelkader Djeriou et Nesroun Douane et “Skarkech” de Rafik Deboub.