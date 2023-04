Ramadan 2023 : un accident routier coûte la vie à un jeune bénévole du Croissant Rouge à Chlef

Un jeune homme dans la vingtaine a perdu la vie dans un accident de la circulation au niveau de l’autoroute est-ouest dimanche soir, juste avant l’heure de l’iftar.

Selon les informations partagées par la protection civile de la Wilaya de Chlef, l’accident mortel a été causé par une voiture touristique qui a heurté le jeune homme et l’a tué sur place.

Ce drame s’est produit sur l’autoroute est-ouest en direction d’Oran, dans la région Sonelgaz, la commune de Oued Sly. L’heure indiquait 19h00, soit peu avant l’appel à la prière du Maghreb.

Le Croissant-Rouge algérien a pleuré la perte du jeune homme, qui était bénévole dans des actions caritatives et distribuait des repas pour l’iftar aux usagers de la route au moment de l’accident.

Une application mobile pour localiser les restos Rahma

Un groupe de jeunes algériens a créé une plateforme numérique pour aider les voyageurs et les nécessiteux pendant le mois de Ramadan. Cette application permet de localiser le restaurant errahma le plus proche du point de localisation de la personne.

Aisha Salehi, ingénieure en systèmes d’information intelligents, a participé à l’élaboration de cette application. Lors d’une interview à la radio nationale, elle a expliqué que l’objectif de cette plateforme est d’aider les personnes qui sont loin de leur famille pendant l’iftar.

Elle a également mentionné que l’application identifie les emplacements des restaurants errahma et fournit les numéros de vérification. Les bienfaiteurs et les propriétaires de restaurants errahma peuvent également se porter volontaires et télécharger l’application pour s’enregistrer.