Ramadan 2023 – transport ferroviaire : la SNTF dévoile son programme

La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé aujourd’hui le changement des horaires de train durant le mois de ramadan. Et ce, via un communiqué rendu public sur sa page Facebook officielle. En effet, cette décision concerne les trains de grandes lignes. En d’autres termes, les lignes entre Alger et les autres wilayas.

Notamment, Oran, Sétif, Annaba, Batna, Tébessa et Touggourt. D’après le même communiqué, les horaires de train seront comme suit :

Oran – Alger : 8h (B10), 10h (OA Coradia ), 12h30 (1004).

Alger – Oran : 8h (B9), 10h35 (B17 Coradia), 12h30 (1003).

Touggourt – Alger : 20h30 (B 28/29/30)

Alger – Touggourt : 20h40 (B 25/26/27)

Tébessa – Alger : 20h30 (B-32)

Alger – Tébessa : 21h10 (B31)

Annaba – Alger : 21h (TA couchette)

Alger – Annaba : 21h45 (AT couchette)

Alger – Batna : 12h30 ( ⅞ )

Batna – Alger : 22h50 (⅚)

Sétif – Alger : 6h (18 autorail)

Alger – Sétif : 13h50 (B19 autorail)



La SNTF annonce une réduction

La Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a publié un communiqué sur sa page Facebook le dimanche 5 mars 2023. En effet, via ce communiqué, la SNTF a informé ses clients qu’elle propose une remise de 20%. Et ce, sur les billets Aller-Retour de plus de 400 km. L’entreprise susmentionnée a également indiqué, via le même communiqué rendu public, que les voyageurs pourront bénéficier de cette offre pendant une période de deux mois à partir de la date d’achat des billets.