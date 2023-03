Ramadan 2023 : Tebboune ordonne d’approvisionner les marchés en produits de base

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, le lundi 20 mars 2023 la première réunion du Conseil des ministres, après le remaniement opéré jeudi passé.

Lors de ce conseil deux exposés, le premier concerne l’approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadan 2023 et le deuxième porte sur le taux d’avancement des projets de dessalement de l’eau de mer et d’alimentation en eau potable, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Concernant un exposé commun sur l’approvisionnement du marché en produits de base, durant le mois de Ramadan 2023 :

– Le Président de la République a ordonné au gouvernement de renforcer le contrôle et l’organisation, notamment dans les grandes villes, en matière d’approvisionnement, afin d’éviter toute forme de pénurie et de spéculation.

– S’éloigner de l’austérité, en fournissant les produits de base aux citoyens, et s’orienter progressivement vers un mode de consommation sain pour le consommateur algérien.

Qu’en est-il du dossier des stations de dessalement d’eau ?

De plus, lors ce de conseil des ministres, qui est le premier depuis le remaniement ministériel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a également ordonné d’appliquer une réduction de 50% sur les voyages aériens et maritimes pour les algériens de la diaspora, pour ce mois de Ramadan 2023.

Enfin, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné le report et l’enrichissement de la discussion de la présentation relative à l’approvisionnement en eau potable et aux stations de dessalement d’eau de mer, au prochain Conseil des Ministres, pour permettre au nouveau Ministre de l’Irrigation de mettre à jour le dossier et ses données.