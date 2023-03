Ramadan 2023 : Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ses vœux au peuple algérien à l’occasion du début du mois sacré de Ramadan, appelant les commerçants à prôner l’esprit de « solidarité, d’entraide et de clémence », dans une allocution aujourd’hui, le mercredi 22 mars 2023.

« Concitoyennes, concitoyens, louange à Dieu qui nous a gratifiés de sa bénédiction pour atteindre et vivre ce mois sacré dans une ambiance empreinte de piété et de fraternité entre tous les Algériens à l’intérieur du pays ou à l’étranger », a-t-il soutenu.

De plus, le Président Tebboune a appelé les commerçants intègres qui « sont la majorité, en particulier les commerçants des quartiers, à prôner, comme à l’accoutumé, l’esprit de solidarité, d’entraide et de clémence et à ressusciter les valeurs morales algériennes authentiques en de telles occasions ».

Tebboune affirme que l’Etat a pris toutes les mesures pour assurer l’approvisionnement des marchés

Il a également affirmé que l’Etat « a pris toutes les mesures pour l’approvisionnement du marché, en vue d’éviter toute perturbation dans la distribution et lutter contre toute tentative de manipulation des vivres des citoyens », appelant les Algériens à « éviter les mauvaises habitudes de consommation, notamment le gaspillage, sous toutes ses formes ».

Pour conclure, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vœux aux Algériens à l’intérieur du pays et aux membres de la communauté nationale à l’étranger, à l’occasion de l’avènement de ce mois sacré, « priant Allah, le Clément et le Miséricordieux de nous accorder son pardon et d’accepter notre jeûne et nos prières ».