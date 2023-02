Ramadan 2023 : spéculation et hausse des prix, le gouvernement anticipe

Le Ramadan 2023 est à nos portes. Cette période marque une forte demande en produits de consommation qui s’accompagne d’une hausse sensible des prix. Afin de contrer ce phénomène, les autorités algériennes veulent prendre les devants. Ainsi, une campagne est mise en place pour assurer la disponibilité des denrées alimentaires et veiller sur le bon déroulement du mois de jeûne.

La régulation du marché national et la sécurisation de son approvisionnement en produits de base sont les éléments clés de l’opération. Des campagnes ont aussi été lancées auprès de la population pour la rassurer quant à la disponibilité des denrées essentielles durant le Ramadan. Un plan d’évaluation est en cours d’élaboration par le gouvernement afin de garantir le confort des ménages. Ce dernier vise à :

Établir une étude du schéma d’approvisionnement local ;

Surveiller les prix des produits de large consommation ;

Coordonner les différents organismes chargés de la protection du consommateur.

À quelques semaines du Ramadan, le gouvernent algérien rassure

Pour ce Ramadan 2023, les responsables cherchent à éviter la répétition du scénario de 2022 où les prix des produits alimentaires avaient affiché une tendance fortement haussière. Cependant, à quelques semaines du ramadan, les prix de certains aliments flambent déjà. Le Président Tebboune avait souligné, lors d’une précédente réunion du Conseil des ministres, l’importance de rassembler les conditions appropriées pour le bon déroulement du mois du jeûne.

Le gouvernement cherche également à mobiliser les agriculteurs en les encourageant à traiter avec les grossistes et les détaillants fiables. La finalité espérée est de freiner la spéculation et de ramener, en conséquence, les prix des aliments à la baisse, après la forte hausse de ces dernières semaines.

Le ministre de l’Agriculture, Abdelhafid Henni, a assuré que la production de fruits et de légumes est suffisante pour couvrir les besoins du marché. Concernant les viandes rouges, il affirme que plafonner les prix à 1200 DA/kilo représente l’objectif principal. D’ailleurs, un programme d’importation de cette denrée est en cours d’exécution. Les viandes rouges seront disponibles en quantité durant le mois de Ramadan prochain.

Préparation du Ramadan : les mesures du ministre Kamel Rezig

De son côté, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a donné des instructions pour réguler le marché national des produits de consommation et sécuriser son approvisionnement. Il a également insisté pour une prise en charge efficace des requêtes des citoyens.

Le ministère a exigé que des rapports réguliers soient élaborés pour surveiller la disponibilité des denrées de première nécessité. Son département entend à mettre en œuvre une stratégie pour lutter contre la spéculation et la manipulation des prix.

Celle-ci consiste à annoncer les prix à l’entrée des marchés de gros des légumes, des fruits et de la viande sur un tableau électronique. La mesure permettra de freiner la cupidité des commerçants. En outre, une rencontre a eu lieu entre des responsables du ministère du Commerce et le président de l’Union des agriculteurs algériens ; son thème fut la préparation du mois sacré de Ramadan.

Les deux parties ont évoqué la question de la surveillance des marchés et la lutte contre la spéculation. Il s’était aussi agi de mobiliser quelque 2 millions de commerçants dans cette opération afin de déterminer la qualité, les prix et le degré de respect de la loi dans les pratiques commerciales. Le quotidien El Khabar rapporte que K. Rezig a présidé une réunion de coordination avec les directeurs régionaux et de wilayas.