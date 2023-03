Ramadan 2023 : Souhila Mallem et Sarah Lalama réunies pour une sitcom

Le poster officiel de la sitcom « Akhou Lbanat » a été dévoilé ! En effet, il s’agit de l’une des productions très attendues pour le mois de ramadan 2023. Effectivement, les participants à ce projet ont suscité la curiosité des internautes sur les réseaux sociaux. Notamment sur les storys Instagram. Dans ce sillage, on notera que plusieurs personnages connus sur la scène artistique algérienne ont pris part à cette sitcom.

À l’image de Mohamed Khassani et Mohamed Yabdri. Et ce n’est pas tout ! En effet, Akhou Lbanat a connu la participation de deux comédiennes très appréciées par le public algérien. Il est question de Souhila Mallem et Sarah Lalama qui font leur retour sur le petit écran après quelques années d’absence.

On notera que Souhila Mallem a déjà pris part à ce genre de sitcom. Notamment, en participant à « Bibich et Bibicha » avec Merouane Guerrouabie. De sa part, la ravissante Sarah Lalama a participé à la sitcom « Millionnaire » en 2021. Et ce, en compagnie de Biyouna, Hacene Kechach et Nabil Asli. Il convient de préciser également que le programme est produit par Abdelkader Djeriou. Sachant que le scénario a été fait par Abdelkader Djeriou et Mohamed Khassani.

Akhou Lbanat : Biyouna et Maroua Bouchoucha seront également présentes

Selon les révélations du journaliste people Rabah Allaoua, la comédienne talentueuse Biyouna prendra part également à cette production. Et ce n’est pas tout ! On soulignera que Maroua Bouchoucha a participé à Akhou Lbanat. Effectivement, la belle brune n’a pas hésité à partager quelques scènes du tournage avec sa communauté sur Instagram.

D’ailleurs, c’est le cas pour les autres comédiens. Les fans ont été ravis d’apprendre que ces comédiens allaient collaborer dans une sitcom qui promet de faire rire et d’émouvoir le public. Ce qui a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les téléspectateurs qui ont hâte de voir leurs comédiens préférés sur le petit écran. D’autant plus que la sitcom est produite par une équipe expérimentée et talentueuse.