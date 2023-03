Ramadan 2023 : séries, sitcoms, émissions… voici les horaires des programmes TV

Comme chaque année, durant le mois de ramadan, les chaînes de télévision proposent une programmation spéciale pour accompagner les téléspectateurs tout au long de ce mois béni. Cette année, la grille TV pour le mois sacré est particulièrement riche en comparaison avec les années précédentes. En effet, les téléspectateurs auront l’opportunité de suivre des séries dramatiques, des sitcoms, des programmes culinaires, des programmes de divertissement ainsi que des programmes religieux.

À vrai dire, ce qui a retenu l’attention des téléspectateurs cette année, c’est le retour de plusieurs figures majestueuses du petit écran. À l’image de Biyouna, Bahia Rachedi, Hamid Achouri, Dalila Hlilou, Djamel Bounab, ou encore Athmane Bendaoud. En effet, les téléspectateurs auront droit à découvrir ces acteurs dans des rôles différents que d’habitude. Dans le détail, la talentueuse actrice Bahia Rachedi, connue pour ses rôles de femme forte, a participé à une sitcom en compagnie de deux grands comédiens : Hamid Achouri et Dalila Hlilou.

Séries dramatiques et sitcoms : voici les chaines de diffusion de chaque programme

Sans aucun doute, les séries dramatiques sont très populaires durant le ramadan et cette année, les chaînes de télévision algériennes ont programmé plusieurs séries de qualité. Parmi les séries dramatiques diffusées, on peut citer « Bent El blad 3 » sur Ennahar TV à 21h50, « Al ikhtiyar Al Awal » sur Echorouk TV à 21h30, « 11/11 » sur Echorouk TV à 22h30, « Dama » sur l’ENTV à 20h35 et « Harat Chouhadaa » sur l’ENTV à 20h15.

Les sitcoms sont également très appréciées durant le ramadan. Cette année, les téléspectateurs pourront suivre plusieurs sitcoms intéressantes, telles que « Akhou Lbanat » sur Echorouk TV à 20h10, « El khawa khawa » sur Al Hayat TV à 20h55, « Inspecteur Kamel » sur Ennahar TV à 19h45, « Dar Lfchouch » (19h30) et « Aila Choc » (20h10) sur Samira TV, « Boufartatou » (20h) et « Skerkech » sur El Watania.

Émissions culinaires ou de divertissement : un programme très riche

Les programmes culinaires ont toujours été un incontournable du mois sacré de ramadan. Effectivement, c’est également le cas pour cette année. En effet, plusieurs émissions sont programmées sur les chaînes de télévision algériennes. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre des émissions culinaires telles que « Fadaa Oum Walid » sur Samira TV à 15h, « Hicham Cook » sur Ennahar TV à 14h, « Allo chef » sur Echorouk TV à 12h30, « Alf Benna w Benna » sur l’ENTV 6 à 17h30, « Hchich W Maadnous » à 18h et « Benbrim Family » à 13h sur Samira TV.

Les programmes de divertissement sont également programmés durant le ramadan. Les téléspectateurs pourront suivre des programmes variés, tels que « Arbah Maa Sahou » sur El Watania, « Dima Rabhin » sur Echorouk TV à 00h, « Ramadan Fi Lghorba » sur Echorouk News à 16h30, « Kadatna Djazairia » sur Samira TV à 21h et « Hkaytha Hkaya » sur Samira TV à 18h40. En ce qui concerne les émissions musicales, on citera « Jarka », diffusée chaque vendredi à 22h35 sur l’ENTV et animée par Lila Borsali. Ainsi que « Music Light Show » présentée par Ryad Aberkane du lundi à vendredi durant la seconde partie de la soirée. Et ce, sur Ennahar TV.

Ramadan 2023 : les émissions religieuses sont également présentes

Enfin, les programmes religieux ne peuvent pas passer inaperçus durant le mois béni, étant donné que l’aspect cultuel du ramadan est une partie essentielle de cette période de l’année. En effet, les conférences, les débats et les récitations du Coran, sont donc très importants pour les musulmans qui souhaitent approfondir leur connaissance de leur religion et renforcer leur foi.

De ce fait, plusieurs programmes télévisés qui reflètent la dimension cultuel seront diffusés. Notamment, « Sani’i Al Hadara » à 15h15, « Hawirini » à Nafahat Nafiaa 15h et “Min houda Al Islam” à 15h45. On notera que les programmes susmentionnés sont diffusés sur la chaîne Al Anis TV. Cela au-delà de l’émission « Tadarak » diffusées sur Samira TV à 18h50.