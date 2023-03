Ramadan 2023 : sans Achour 10, Djaffar Gacem revient avec une nouvelle sitcom

Le réalisateur algérien Djaaffar Gacem est de retour sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet qui promet de faire sensation pendant le Ramadan 2023. Vous n’êtes pas sans savoir que Djaffar Gacem est un nom bien connu des téléspectateurs algériens. Ceux-ci, apprécient beaucoup le réalisateur pour ses productions de haute qualité.

Sans ce sillage, il convient de préciser que cette nouvelle sitcom, intitulée « Dar Lefchouch », sera diffusée sur la chaîne culinaire Samira TV. On notera également que Dar Lefchouch réunit plusieurs figures de la comédie algérienne, dont Athmane Bendaoud et le jeune comédien Merouane Guerouabi. Sans oublier Samia Meziani.

Effectivement, ce projet a eu de bons retours, même avant sa diffusion. En effet, le nom de Djaffer Gacem pèse énormément sur la scène artistique algérienne. Lui qui a impressionné à plusieurs reprises les téléspectateurs algériens par ses réalisations. Notamment, Nas Mlah City, Djemai Family, Dar El Bahdja, ou encore Achour 10. Donc vous l’aurez compris, vous pouvez vous attendre à de nombreux éclats de rire en regardant cette sitcom pleine d’humour.

Ramadan 2023 : voici les sitcoms dévoilées jusqu’à présent

À l’approche du mois sacré, plusieurs réalisateurs ont dévoilé leur projet pour ce mois béni. En effet, ce ramadan va connaître le retour de plusieurs comédiens. À l’image de Biyouna, Athmane Bendaoud, Hakim Dekkar, Souhila Mallem.. Au-delà de Dar Lefchouch, il y aura plusieurs autres productions.

Notamment, Akhou Lbanat qui réunit Biyouna, Mohamed Khassani, Souhila Mallem et Sarah Lallama. On citera également Aila Choc, Hamid Achouri et Bahia Rachedi y ont participé. Sans oublier Garajna, sachant que Malika Belbey et Hakim Dekkar sont à l’affiche de cette sitcom. On notera également que le jeune comédien Rahim Benaichouba va faire son retour ce mois-ci par le biais de la sitcom : Inspecteur K.