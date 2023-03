Ramadan 2023 – réguler les prix du poisson : 388 points de vente directe

388 points de vente directe de produits halieutiques « du producteur au consommateur » ont été affectés au niveau national durant le mois de Ramadan, et ce afin de contribuer à la régulation des prix, a annoncé hier, le mardi 21 mars 2023, un responsable au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques.

En effet, le directeur de contrôle des activités de la pêche, de l’aquaculture et de la régulation du marché au ministère, Abderrahmane Hentour a précisé dans une déclaration à l’APS que ces espaces englobaient 45 points de vente relevant de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, 153 points de vente liés par contrat avec cette chambre (poissonneries privées) et 190 points de vente directe dans les marchés durant le Ramadan.

Il est à noter que 100 armateurs de navires de pêche ont pris part à cette opération, en sus de 36 mandataires de pêche, lesquels procéderont à la vente directe ou assureront les produits dans les espaces de vente directe durant le mois de Ramadan.

Quels poissons concernés et quels seront les prix de vente ?

L’opération concerne particulièrement la dorade cédée au prix de 1.090 dinars algériens la grande et 990 dinars algériens la petite, le tilapia à 550 DA et d’autres produits conservés comme le thon et la sardine aux prix d’usine, a fait savoir Hentour.

Pour conclure, cette initiative vise la vente de poisson directement du producteur au consommateur en vue de permettre à un plus grand nombre de consommateurs d’acheter du poisson frais, produit localement, à des prix compétitifs, a affirmé le responsable qui a souligné que les quantités disponibles dans les fermes aquacoles étaient suffisantes pour couvrir la demande notamment durant le mois de Ramadan.