Ramadan 2023 : promotions exceptionnelles chez LG jusqu’au 6 avril

Vous souhaitez acquérir des électroménagers à la pointe de la technologie ? Alors c’est l’opportunité rêvée pour vous, car du 04 mars au 06 avril 2023, LG lance de nouvelles promotions alléchantes sur l’ensemble de ses produits (téléviseurs, lave-linges, réfrigérateurs, climatiseurs…) à l’occasion du mois de Ramadan.

En effet, à l’occasion du mois sacré, LG annonce des promotions exceptionnelles sur ses équipements électroménagers, comme les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, les climatiseurs, mais aussi ses produits audios. Ces offres promotionnelles sont valables à compter du 04 mars 2023, et s’étendent jusqu’au 06 avril 2023. La valeur de la remise pourra atteindre les 40 000 DA.

Ainsi, la promotion compte plusieurs téléviseurs, dont le NanoCell TV 55 pouces qui donne vie à tous vos contenus préférés et que LG propose à 409 900 DA au lieu 449 900 DA auparavant. Alors que le prix promotionnel du modèle OLED TV 55 pouces, avec sa qualité 4K aux innombrables détails, passe de 269 900 DA à 239 900 DA. Pour profiter d’une expérience sonore inédite, rien de n’équivaut le LG XBOOM OL100 qui dispose de la technologie Bass and Space de Meridian, leader mondial de l’audio haute résolution. Le prix de cette pépite multi-Bluetooth passe de 114 900 DA à 104 900 DA.

Concernant les réfrigérateurs, la promotion spéciale Ramadan de LG compte deux modèles, le premier est un réfrigérateur 2 portes avec compresseur linéaire Inverter 496 L, doté de la technologie NatureFRESH™, mais aussi de la DoorCooling+™, de l’HygieneFresh+™ et de la SmartThinQ™, offert au prix de 219 900 DA au lieu de 229 900 DA. Le second modèle est également doté de la technologie Smart Inverter, d’un compresseur, de la DoorCooling+™ et d’un LED Lighting, et est proposé au prix de 169 900 DA au lieu de 179 900 DA.

Promotions LG Ramadan 2023 : lave-linges, lave-vaisselles et climatiseurs

En outre, la promotion de LG comprend différentes machines à laver, à l’instar du modèle de lavante/séchante avec son moteur Direct Drive™, ainsi que sa technologie TurboWash™360˚, AIDD™ ou encore Steam⁺™. Le prix promotionnel de cette machine 2 en 1 est de 108 900 DA au lieu de 112 900 DA.

Du côté des lave-vaisselles LG, l’offre compte trois modèles, dont le modèle smart équipé des systèmes QuadWash™ et TrueSteam™, mais aussi du Moteur Inverter Direct Drive. Ce modèle est proposé à 159 900 DA au lieu de 164 900 DA initialement.

Enfin, l’offre promotionnelle de LG à l’occasion du mois sacré de Ramadan comprend aussi des modèles de climatiseurs. Comme le modèle doté d’un compresseur à onduleur qui offre un refroidissement rapide, silencieux et économique, et dont le prix est passé de 152 900 DA à 145 900 DA.

Ramadan 2023 : découvrez la nouvelle tombola de LG

En plus de ses offres promotionnelles exceptionnelles, LG lance une nouvelle tombola pour vous permettre de gagner un pack d’équipements électroménagers LG, mais aussi, un bon d’achat de meubles et de produits déco.

Comment y participer ? C’est très simple ! Il vous suffit d’acheter un produit LG en promotion durant la période allant du 04 mars au 06 avril et vous pourrez participer à la tombola pour tenter de gagner le pack d’équipements électroménagers de la marque LG (réfrigérateurs, téléviseur, climatiseur, machine à laver, micro ondes, cuisinière), ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 1 000 000 DA de meubles et de produits déco chez les partenaires de LG.