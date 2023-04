Ramadan 2023 – produits agricoles : hausse record des prix

L’office des statistiques a enregistré une inflation à deux chiffres de 15,04 % en ce qui concerne les produits alimentaires par rapport à la même période de l’année dernière. Les produits agricoles frais ont atteint un pourcentage record de 25,53 %.

| À LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – produits agricoles : le ministère assure des prix fixes

Les représentants de l’ONS ont cité des exemples concrets de hausses de prix et de leurs répercussions sur le pouvoir d’achat des foyers algériens au cours de la période entre février 2022 et février 202. Une augmentation de 99,05 % pour les oignons, de 46,17 % pour la viande ovine, de 45,82 % pour les fruits frais, de 29,56 % pour le poulet, de 25,62 % pour le bœuf, de 24,14 % pour les œufs, et enfin de 15,47 % pour le lait, les fromages et leurs dérivés.

Les chiffres de l’office montrent que le taux d’inflation annuel est resté à 9,3 % entre mars 2022 et février 2023 par rapport à la même période l’année précédente (mars 2021 à février 2022). En outre, le rythme d’évolution des prix en février 2023 a augmenté de 9,9 % par rapport au même mois de l’année précédente.

Points de vente directs pour les produits agricoles

Le mardi 28 mars dernier et à l’occasion du mois de Ramadan, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural avait publié un communiqué annonçant la mise en place de points de vente directs pour les produits agricoles de grande consommation.

| À LIRE AUSSI : Aliment de base de la cuisine algérienne, l’oignon voit son prix flamber durant ce Ramadan

Le processus de vente s’effectuera dans les établissements et bureaux relevant du secteur à travers le territoire national. Selon le communiqué, les emplacements de ces points de vente peuvent être consultés sur le site web « Souk » du ministère à l’adresse suivante: https://souk.madr.gov.dz.

| À LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – disponibilité des produits essentiels : le ministère de l’agriculture rassure

Il est ajouté que ces points de vente proposeront des produits de grande consommation tels que la viande rouge et blanche, le lait, les légumes secs, etc.