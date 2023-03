Ramadan 2023 : prix raisonnables pour les viandes et les légumineuses (Ministère de l’Agriculture)

Le conseiller au ministère de l’agriculture, Miloud Tria, a déclaré que des prix raisonnables ont été dressés pour les viandes (rouges et blanches) et les légumineuses (légumes secs) pour le mois sacré du Ramadan.

Lors de son apparition sur Alger Chaîne 1, le responsable a indiqué que plusieurs obstacles ont fait en sorte que les objectifs souhaités initialement n’ont pas été atteint. Il a appelé à la nécessité d’appliquer les décisions prises lors du conseil des ministres. Le secteur de l’immobilier est une priorité selon le responsable. Un calendrier sera mis en place dans un futur proche pour améliorer le facteur de production.

En ce qui concerne les sessions agricoles nationales qui ont été organisées, Tria a déclaré que le système de contrôle du marché et d’attribution des tâches à l’office national des fruits et légumes a été reconsidéré. Ces sessions se sont tenues sous le slogan « Pour une sécurité sociale durable ».

L’objectif est qu’il y ait des quantités précises, importantes et équilibrées pour préserver les revenus des agriculteurs et des consommateurs. ALVIAR a été chargée de contrôler le marché de la viande rouge en termes de stockage, d’abattage et de contrôle du marché et des points de vente.

Il rajoute que l’office algérien inter professionnel des céréales commercialisera également des légumineuses sèches à des prix raisonnables et réfléchis. Notant que cette décision est venue préserver la production nationale et éliminer les importations aléatoires.

Le poisson moins cher durant le Ramadan 2023 ?

Afin d’assurer les besoins nationaux en poissons durant le Ramadan 2023, la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture (CAPA) s’était associée à 3 entreprises privées. Le but étant de réduire les prix de vente via la suppression des intermédiaires.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques avait quant à lui signé plusieurs conventions visant à baisser les prix des poissons durant le mois sacré. Ces partenariats, signés avec des acteurs du secteur privé, visent également à augmenter la disponibilité des produits de la mer sur le marché.