Ramadan 2023 – prix des viandes blanches : réduction de 40% à venir

Les prix des denrées alimentaires de base (lait, farine, semoule, viandes rouges et blanches) ont connu des fluctuations conséquentes dernièrement. Face à cette situation, le Gouvernement a imposé des plafonnements de prix en prévision du Ramadan 2023.

Malgré ça, les tarifs de certains aliments, dont les viandes blanches, sont restés relativement élevés et inaccessibles aux bourses moyennes. Toutefois, les pouvoirs publics ont annoncé une baisse prochaine des prix des viandes blanches. Une réduction de près de la moitié du prix est estimée par les autorités, qui se sont basées sur une étude de marché récente.

Réduction de 40 % des prix du poulet en Algérie, à partir de quand ?

Les prix des viandes blanches devraient baisser considérablement d’ici quelques jours. C’est ce qu’a annoncé Aid Nourredine, membre de la Fédération nationale d’élevage avicole, au média arabophone Echourouk ce lundi.

Aid explique cela par une réduction significative de la demande. D’après ce dernier, les foyers algériens ont déjà fait le stock de viandes blanches pour le Ramadan. La demande est donc moins importante qu’avant le début du mois sacré. Le consommateur doit s’attendre à une baisse conséquente (environ 40 %) du prix des volailles sous les 2 prochains jours. La réduction devrait atteindre 90 da/kg en milieu de semaine, ajoute la même source.

Poulet à 450 da/kg en Algérie, quelles sont les raisons ?

Interrogé sur les causes de l’inflation que subit la viande blanche, Aid dénonce la spéculation. Selon lui, les éleveurs réussissaient à garder des prix relativement bas en stockant la viande blanche dans des chambres froides et en la revendant sur des périodes espacées. Depuis la mise en place des mesures contre la spéculation, le poulet « congelé » n’est plus disponible. Ce phénomène a créé un manque au niveau du marché, faisant augmenter les prix subséquemment.

