Ramadan 2023 – prix des viandes blanches : nouvelles mesures du ministère

Le ministre algérien de l’Agriculture, Abdelhafid Heni, a récemment tenu une réunion nationale avec divers professionnels et acteurs du secteur avicole pour discuter du développement de cette filière. Cette réunion a été organisée en prévision du mois de Ramadan, période pendant laquelle la demande de viande blanche est traditionnellement élevée en Algérie.

Dans un communiqué officiel, le ministre a mis en avant les mesures clés prises pour favoriser le développement de l’industrie avicole, en mettant l’accent sur la fourniture d’intrants essentiels à des prix abordables par l’Office National de l’Alimentation du Bétail. Selon l’Algérie Présse Service, les représentants de l’industrie avicole ont salué ces mesures qui permettent de maîtriser la production et les prix de référence.

Prix de la viande blanche pendant le mois de Ramadan : quelle conclusion ?

La réunion a également permis de convenir d’une coopération entre les différents acteurs du secteur pour surveiller le marché et garantir des produits de qualité à des prix abordables pour les consommateurs pendant le mois de Ramadan. L’accord final a été conclu entre la Fédération nationale de la filière volaille et l’Office national algérien de l’alimentation du bétail pour maintenir le prix de la viande blanche à 350 DZD/kg tout au long du mois de Ramadan.

En outre, plus de 540 points de vente organisés ont été établis par des complexes économiques publics affiliés au secteur dans tout le pays pour répondre à la demande pendant cette période.

Il faut souligner que la régulation des prix sur le marché est essentielle pour assurer que les producteurs reçoivent des prix équitables pour leurs produits avicoles tout en garantissant que les consommateurs peuvent acheter ces produits à des prix abordables.

Objectif du mois de Ramadan 2023 : développement de l’industrie avicole

Ces actions visent à encourager la croissance de l’industrie avicole et de la viande blanche, tout en assurant un contrôle des prix et la disponibilité de produits de qualité pendant le mois de Ramadan. La coopération entre les acteurs de l’industrie et le gouvernement est essentielle pour garantir un développement durable dans le secteur.

Le ministre de l’Agriculture a ainsi réaffirmé l’importance de l’industrie avicole pour l’économie du pays et la nécessité d’encourager son développement, notamment en fournissant des intrants de qualité à des prix raisonnables et en contrôlant les prix sur le marché. Ce type de collaboration entre les acteurs du secteur et les autorités gouvernementales est un élément clé pour garantir la prospérité et la durabilité de l’industrie avicole en Algérie