Ramadan 2023 : ouverture des bureaux d’Algérie Poste ce vendredi 17 mars

Le Gouvernement a annoncé depuis janvier dernier une augmentation des salaires et des pensions de retraite pour ce mois de mars 2023, coïncidant avec le mois de Ramadan, qui devrait débuter le 23 du mois en cours. Et c’est dans ce contexte que l’Etat a donné l’ordre que ces augmentations soient versées avant le début de ce mois sacré.

Et comme la majorité des salariés des entreprises étatiques et les bénéficiaires de pensions de retraite se voient reverser leur salaires et pensions via Algérie Poste, cette dernière a décidé d’informer ses clients que certains de ses bureaux ouvriront leurs portes exceptionnellement demain, le vendredi 17 mars 2023, de 8 heures à midi.

En effet, Algérie Poste a annoncé qu’à titre exceptionnel, elle ouvrira certains de ses bureaux à travers le pays demain, vendredi 17 mars 2023. Précisant que les bureaux concernés seront ouverts de huit heures du matin jusqu’à midi.

A LIRE AUSSI : Algérie Poste annonce une nouvelle taxe pour ses clients

Cette mesure coïncide avec l’arrivée du mois sacré du Ramadan et en prévision du versement des augmentations de salaires et de pensions de retraite prévues ce mois-ci.