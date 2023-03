Ramadan 2023 : Mohamed Bouchaib et sa femme présenteront un programme de jeu

Mohamed Bouchaib, l’acteur algérien connu pour son esprit d’humour et sa participation à plusieurs sitcoms, va présenter un programme de jeu pendant le mois de ramadan 2023. Mais ce n’est pas tout ! En effet, le comédien sera en compagnie de sa femme, Sarah Teriche. Dans ce sillage, on notera que le couple s’est marié il y a quelques semaines. D’ailleurs, les photos de leur mariage ont fait le tour de la toile. Les internautes ont massivement relayé les clichés du mariage des tourtereaux auquel plusieurs acteurs et influenceuses ont assisté.

Vous n’êtes pas sans savoir que Mohamed Bouchaib s’est fait connaître auprès des téléspectateurs algériens grâce à son talent comique dans des sitcoms. Telles que Djemai Family et Saad El Guet. On notera que le comédien est présent sur les réseaux sociaux, tout comme sa femme, qui travaille en tant que mannequin.

Sitcom Skerkech : Bouchaib et sa femme ne seront pas présent dans ce programme

Il convient de noter que le couple avait été prévu pour participer au projet du réalisateur du sitcom Skerkech, mais cela n’a pas eu lieu. Malheureusement, le duo a été remplacé par deux autres acteurs. Il est question de la journaliste Nesrine Semai et le comédien Zoubir Belhor.

Rappelons que le programme de jeu en question sera diffusé sur une chaîne privée dont le nom n’a pas encore été dévoilé. En effet, cette information a été relayée par le journaliste Rabah Allaoua sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Effectivement, les fans de Mohamed Bouchaib et de sa femme attendent avec impatience de découvrir ce que le couple leur réserve dans ce nouveau projet télévisuel.